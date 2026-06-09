La alcaldía Benito Juárez se declaró lista para convertirse en un referente turístico y cultural durante el Mundial, que arranca este 11 de junio.

La alcaldía presumió que se ha consolidado como un territorio de clase internacional que cuenta con todas las condiciones para recibir a turistas locales y extranjeros durante la justa mundialista, al garantizar que vivan una experiencia única con orden y seguridad.

“Vamos a recibir por tercera ocasión un Mundial en México. Benito Juárez es una alcaldía de talla internacional; nosotros ya estamos listos, hoy estamos garantizando calidad de vida, esa es la gran diferencia que tenemos con muchos lugares, estamos mandando un mensaje para que todo el mundo nos vea”, externó el edil Luis Mendoza.

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Por su ubicación, infraestructura, conectividad y servicios urbanos de calidad, la demarcación no solo será un espacio estratégico para transitar hacia el Estadio Ciudad de México, sino que tendrá la oportunidad de mostrar su amplia oferta turística en la que conviven pasado y presente; desde pueblos y barrios originarios y mercados tradicionales donde se puede encontrar una gran variedad gastronómica hasta modernos centros y plazas comerciales.

Entre los principales atractivos con los que cuenta Benito Juárez se encuentran las iglesias de Santa Cruz Atoyac, Xoco, Narvarte y San Simón, la zona arqueológica de Mixcoac, recintos emblemáticos que simbolizan la vida contemporánea como la Plaza de Toros ‘La México’ y el World Trade Center, así como sus 24 parques, entre los que destacan el de los Venados, Parque Hundido y las Américas; este último funcionará como fan fest durante la justa mundialista.

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Respecto a la parte cultural, la alcaldía ofrecerá una amplia cartelera de eventos para toda la familia, además de actividades recreativas que llenarán de color y alegría las casas de cultura y los espacios públicos en los cuales los benitojuarenses podrán disfrutar de la máxima fiesta del futbol.

“Queremos que las y los vecinos y turistas puedan ver los partidos en la alcaldía Benito Juárez, porque la gente también necesita salir a un lugar seguro, con buen servicio para ver un partido de fútbol. En Benito Juárez estamos listos y a la altura del Mundial”, puntualizó el alcalde.

mahc/LL