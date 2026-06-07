Ixtapaluca, Méx.— Inició la construcción del Trolebús Ixtapaluca, ampliación de la línea Santa Marta-Chalco, la cual empezó a operar en mayo de 2025, con lo que las autoridades de los tres niveles de gobierno pretenden aumentar el número de usuarios de la zona suroriente del Valle de México y reducir tiempos de tras- lado, así como disminuir los riesgos de robos que se presentan en el servicio convencional concesionado y garantizar su seguridad.

La obra, que constará de 12 estaciones, incluida la terminal, a lo largo de 10 kilómetros por cada sentido, busca conectar de manera más eficiente los municipios de esa región con la Ciudad de México y mejorar las condiciones de movilidad para miles de usuarios que enfrentan trayectos largos y saturados, explicó Juan Hugo de la Rosa García, secretario de Movilidad del Estado de México (Semov).

La ejecución de los trabajos comprenden desde el entronque con la actual Línea 11 del Trolebús Santa Marta-Chalco y continuará el trazo por la antigua autopista México-Puebla. Foto: Especial

“Esa obra está a cargo de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (Attrapi) de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT)”. El gobierno federal asume la ejecución directa, a diferencia del proyecto anterior de Santa Marta a Chalco, donde el gobierno del Estado de México fue el responsable de su edificación.

La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), adjudicó el año pasado al Grupo III, integrado por seis empresas encabezadas por ICA, el contrato para la construcción del nuevo corredor a Ixtapaluca.

La inversión para la realización del nuevo sistema de transporte masivo es de mil 721 millones 19 mil 127 pesos.

“La mayor parte de los recursos proviene del gobierno federal, aunque el Estado de México ya entregó su aportación correspondiente. Los fondos se administran a través de un fideicomiso que permite el seguimiento conjunto. La ejecución corresponde de manera completa al gobierno federal”, comentó De la Rosa García.

La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) adjudicó a seis empresas encabezadas por ICA el contrato para la construcción del nuevo corredor del Trolebús. Foto: Especial

“El proyecto integral para la construcción del corredor con autobuses de alta capacidad tipo trolebús en Ixtapaluca, Estado de México”, consiste en la ampliación de la actual línea de trolebús que conecta Santa Marta con Chalco, con lo que se incorporará un nuevo tramo que beneficiará a habitantes de Ixtapaluca, Valle de Chalco, Chalco y Los Reyes La Paz.

“En este momento están haciendo trabajos preparatorios, es decir, están introduciendo maquinaria, están haciendo trazos, etcétera, pero apenas se está dando inicio a la obra y hasta mayo hay un avance físico de 6.92%”, precisó.

La meta es que el proyecto sea concluido el 17 de julio de 2027. “La intención es de que la obra sea terminada en el año 2027. Entonces sí, va a haber un avance importante de manera pronta”, señaló.

El trazo de la nueva línea

La ejecución de los trabajos comprenden desde el entronque con la actual Línea 11 del Trolebús Santa Marta-Chalco, continuará el trazo por la antigua autopista México-Puebla, con avenida Santa Bárbara y avenida Hacienda Corralejo, hacia la carretera federal México-Puebla, y al cruce con la avenida San Buenaventura donde se construirá la terminal, así como un paradero con tres bahías para el transporte público de la zona.

“El área sobre la cual se realizará la obra tendrá una longitud de 10.10 kilómetros, los tramos se dividirán en seis sectores con la propuesta de 12 estaciones, incluida la terminal en San Buenaventura”, detalló el gobierno federal.

El Trolebús en Ixtapaluca es la ampliación de la actual línea de Trolebús que conecta Santa Marta con Chalco. Foto: Especial

El proyecto también contempla trabajos de adecuación en la zona de las gasas Norte y Sur que se encuentran en la Estación Terminal Constitución de 1917 de la línea 10 del Trolebús Elevado.

“Una parte importante del recorrido se desarrolla a ras de piso, aunque incluye un tramo elevado, un viaducto elevado. El diseño mantiene similitudes con la línea de Santa Marta-Chalco, pero se adapta a la infraestructura ya construida y a las condiciones del terreno hacia Ixtapaluca”, dijo el titular de la Semov.

Debido a que el corredor atraviesa zonas con la posible presencia de vestigios, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) interviene desde el inicio. Juan Hugo de la Rosa precisó que en este caso el protocolo se activó de inmediato.

Beneficios

Las proyecciones indican una demanda inicial de 53 mil usuarios diarios, que podría subir a 62 mil en poco tiempo. Estos volúmenes se sumarían a los más de 60 mil usuarios que ya registra la línea de Chalco, para superar los 110 mil pasajeros diarios en conjunto.

El secretario reconoció que “en todo el oriente del Estado de México había un retraso muy importante en cuanto a transporte, en cuanto a vialidades”.

Por eso, además del Trolebús a Ixtapaluca, se avanzan proyectos como rutas adicionales de Mexibús hacia Los Reyes-Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, para generar alternativas ante las limitaciones de la Línea A del Metro.

Entre los principales beneficios del nuevo sistema de transporte están la reducción significativa en los tiempos de traslado entre Ixtapaluca y la conexión con la Línea A del Metro.

Al tratarse de trolebuses eléctricos, se evitará la emisión de miles de toneladas de dióxido de carbono al año en una de las zonas más contaminadas del Valle de México, resaltan las autoridades.

Los gobiernos federal, de la Ciudad de México, del Estado de México, así como los municipales por donde está trazada la ruta esperan que con estas alternativas de transporte se retire de la circulación a cientos de microbuses y combis que saturan la autopista México-Puebla y la calzada Ignacio Zaragoza, principalmente.

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