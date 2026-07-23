Julio es uno de los mejores momentos para visitar Oaxaca. La Guelaguetza, la fiesta máxima del estado, llena a la Ciudad Patrimonio de color, sabores, texturas, música actividades y gran ambiente.

El ‘corazón’ de todo está en el Cerro del Fortín, donde se levanta el Auditorio Guelaguetza, sede de los Lunes del Cerro y su Octava, aunque solo hay cupo para 12,000 espectadores por función (cuatro durante toda la fiesta), quiene podrán disfrutar las danzas, la música, los rituales e indumentarias de los pueblos de las 8 regiones oaxaqueñas.

Si no alcanzaste boleto para las presentaciones de este año, preparamos una guía rápida para gozar de Oaxaca durante la Guelaguetza 2026.

Festival de los Moles

Hablar de Oaxaca es hablar de comida, especialmente de mole. O mejor dicho de moles, porque en el estado se preparan 7 tipos: negro, coloradito, rojo, amarillo, verde, chichilo y manchamanteles.

Foto: Guelaguetza Oficial

Y como para el oaxaqueño la Guelaguetza es sinónimo de compartir, no te puedes perder el Festival de los Moles en el Centro Gastronómico de Oaxaca (en el centro de la ciudad), un evento donde probar estas delicias elaboradas por varios restaurantes —algunos recomendados por la Guía Michelin— y cocineras tradicionales.

Cuándo: 24 y 25 de julio, a partir de las 2:00 p.m.

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La entrada es gratuita.

Calenda de las Culturas de la Guelaguetza

Un imperdible es el desfile de delegaciones, ahora conocido como la Calenda de las Culturas.

Se trata de una probadita de lo que se ve en el Auditorio Guelaguetza los últimos 2 lunes de julio: las delegaciones participantes muestran sus indumentarias coloridas, su música tradicional, tradiciones y comparten pan, mezcal, fruta, tamales y otros productos con los espectadores.

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Foto: Guelaguetza Oficial

Todo sucede en las calles. La ruta empieza en la Fuente de las Ocho Regiones, pasa por el centro histórico de Oaxaca (como la Calzada Porfirio Díaz, Avenida Juárez, las calles Macedonio Alcalá y Morelos) y termina en la Plaza de la Danza.

Cuándo: 25 de julio, a partir de las 6:00 p.m.

La entrada es gratuita.

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Espectáculo Donají, la leyenda

Una noche antes del Lunes del Cerro y su Octava, el Auditorio Guelaguetza es escenario de la presentación del espectáculo ‘Donají, la leyenda’.

Es una combinación de música, teatro y danza que relata la historia de amor, sacrificio y unión entre la princesa zapoteca Donají y el príncipe mixteco Nucano.

Foto: Guelaguetza Oficial

Cuándo: 26 de julio, a partir de las 8:00 p.m.

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Boletos desde $440 pesos por persona (más cargos por servicio).

Entradas en Superboletos.

Feria de la Tlayuda

Otra joya de la gastronomía oaxaqueña es la tlayuda, una enorme tortilla de maíz doradita al comal, rellena de quesillo, frijol, ‘asiento’ y alguna carne como tasajo, cecina enchilada, chorizo o chapulines.

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Si se te hizo agua la boca, córrele a la Unidad Deportiva ‘El Polvorín’ de San Antonio de la Cal, a 20 minutos en auto del centro de Oaxaca.

En esta feria participan un montón de cocineros y cocineras tradicionales que preparan este manjar y otros más.

Foto: Guelaguetza Oficial

Cuándo: hasta el 27 de julio, de 9:00 a.m. a 12:00 a.m.

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La entrada es gratuita.

Feria del Bordado

San Antonino Castillo Velasco, a 50 minutos en auto al sur del centro de Oaxaca, es una localidad de los Valles Centrales, famosa por elaborar algunos de los bordados más vistosos y complejos de todo el estado.

Con motivo de la Guelaguetza 2026, el centro del pueblo es sede de la Feria del Bordado. Puedes comprar guayaberas, vestidos, huipiles y muchas prendas más elaboradas por artesanos y artesanas.

Foto: Guelaguetza Oficial

El programa del evento incluye presentaciones musicales, desfiles de delegaciones, talleres y exhibición de trajes antiguos.

Cuándo: hasta el 28 de julio, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Tianguis gastronómico ‘Desde mis raíces con sus sabores’

¿No fue suficiente tanta comida? Descubre más de la gastronomía local en el tianguis ‘Desde mis raíces con sus sabores’, en la Plaza de la Danza, en el centro de Oaxaca.

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Deleita el paladar una buena variedad de platillos típicos, no solo de los Valles Centrales, también de las otras 7 regiones del estado.

Cuándo: hasta el 28 de julio, de 12:00 p.m. a 10:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Convite de la Guelaguetza

Tras el Lunes del Cerro y su Octava, la fiesta sigue en las calles de Oaxaca, especialmente con un convite (desfile) y un evento cultural.

Desde el Parque Juárez ‘El Llano’ podrás apreciar a algunas delegaciones participantes avanzando con música de viento hasta la Alameda de León, donde se presentan ritos, danzas y tradiciones del pueblo mazateco, zapoteco, mixteco, zoque y afromexicano.

Foto: Guelaguetza Oficial

Cuándo: 29 de julio, desde las 5:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Feria del Mezcal

Ir a Oaxaca y no probar mezcal es casi un pecado, así que tienes que aprovechar que en la Guelaguetza 2026, también se celebra la Feria del Mezcal en el Centro Cultural y de Convenciones, a unos 10 minutos en auto del centro de la ciudad.

Recorre el gran número de stands para conocer las distintas variedades de este destilado, prueba cocteles especiales y conversa con los maestros mezcaleros, los responsables de la ‘magia’ detrás de cada trago.

Foto: Guelaguetza Oficial

También hay una zona de venta de artesanías de todo el estado, una de café oaxaqueño y otra más de cervezas artesanales locales.

Cuándo: hasta el 29 de julio, de 11:00 a.m. a 10:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Feria del Tejate y el Tamal

Otra buena opción para descubrir la ciudad y sus sabores es la Feria del Tejate y el Tamal, un par de delicias que ‘llenarán’ la Plaza de la Danza.

Prueba gran variedad de tamales, acompañados con un espumoso y dulce tejate, una bebida prehispánica de maíz y cacao, muy tradicional en el estado.

Cuándo: 29 y 30 de julio, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Expo Venta de Alebrijes Guelaguetza 2026

Otro de los eventos especiales por la Guelaguetza 2026 es la Expo Venta de Alebrijes en San Martín Tilcajete, a 45 minutos en auto del centro de Oaxaca. Es un pequeño pueblo conocido por sus talleres donde se crean a mano estas figuras fantásticas.

En la Cancha Municipal, recorre sus stands y maravíllate con estas artesanías. Estas figuras pueden ser miniaturas o gigantes, y han sido intervenidas minuciosamente con colores vivos, detalles y diseños muy llamativos.

Foto: Guelaguetza Oficial

Cuándo: hasta el 2 de agosto, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Expoferia del Barro Negro

Las artesanías en barro negro son algunas de las piezas oaxaqueñas más reconocidas a nivel nacional, y el epicentro de su producción es el pueblo de San Bartolo Coyotepec, a unos 20 minutos en auto del centro de Oaxaca.

En la Plaza Artesanal, recorre más de 100 locales con este tipo de creaciones. De paso, échale un ojo a las demás artesanías y a su zona gastronómica.

Foto: Sectur Oaxaca

El 25 de julio a las 4:00 p.m. se presenta una muestra de la Guelaguetza a cargo del grupo de danza de la Casa de la Cultura Juan Matías; el 1 de agosto a las 4:00 p.m. es el turno de la Danza de la Pluma por el grupo Zaapeche.

Cuándo: hasta el 7 de agosto, de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Tours en Oaxaca

En la ciudad de Oaxaca y alrededores hay varias actividades más.

Un recorrido al atardecer por la zona arqueológica de Monte Albán, Patrimonio de la Humanidad, antigua capital zapoteca edificada hace más de 2,000 años sobre un cerro. Mientras el sol se va ocultando, recorre la Gran Plaza, el juego de pelota, sus tallas en piedra llamadas ‘Los Danzantes’ y la Tumba 7, donde se encontró un tesoro con oro, jade y turquesa.

Disponible todos los días a partir de las 4:20 p.m. Tiene un costo de $4,480 pesos por persona. Incluye transporte redondo desde Oaxaca.

Nada mejor que probar el mezcal a través de una cata guiada por expertos. En el restaurante Humito Cocina y Foro 8 Temblor, propiedad de la cantante Lila Downs, se organizan degustaciones de 5 variedades distintas, acompañadas de botana tradicional oaxaqueña.

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Disponible todos los días a las 4:00 p.m. Tiene un costo de $850 pesos por persona.

¡Manos a la obra! Ponte el delantal en Oaxaca y participa en el taller de cocina mexicana. Un chef experto te lleva a los mercados de la ciudad para comprar los insumos, que después serán utilizados para que tú mismo los cocines con técnicas y recetas típicas.

Foto: Civitatis

Disponible todos los días desde las 8:30 a.m. Tiene un costo de $2,100 pesos por persona.

De nuevo en San Martín Tilcajete, hay una actividad interactiva en la que visitas un taller de alebrijes para conocer su proceso de elaboración y, además, puedes pintar el tuyo a tu gusto.

Disponible todos los días desde las 10:00 a.m. Tiene un costo de $726 pesos por persona. Incluye transporte redondo desde Oaxaca.

Todas estas actividades están disponibles en el sitio web de Civitatis.

¿Se puede acceder a la Guelaguetza gratis?

Si no conseguiste boleto para entrar a la Guelaguetza 2026, aún hay esperanza de vivir un Lunes del Cerro de forma gratuita.

Como todos los años, los palcos C y D del Auditorio Guelaguetza son de acceso libre, aunque por este motivo, la gente suele llegar desde muy temprano —e incluso acampan un día antes— para asegurar su lugar.

Foto: Guelaguetza Oficial

Por si quieres probar suerte, te aconsejamos llegar con muchas horas de anticipación, ya que los asientos son limitados.

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