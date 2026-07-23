Cuautitlán Izcalli, Méx.- Un tractocamión chocó al conductor de un taxi de aplicación que se pasó el semáforo en alto, en el crucero de la carretera México-Querétaro con Lechería, vehículo en el que viajaba una mujer embarazada.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos y policías municipales de Cuautitlán Izcalli acudieron al sitio para brindar atención a los pasajeros de ambas unidades, tras el accidente registrado alrededor de las 2:00 de la madrugada de este jueves.

La mujer embarazada viajaba como pasajera y recibió los primeros auxilios por parte de los paramédicos y rechazó ser trasladada a un hospital y tampoco proporcionó información que permitiera establecer contacto con algún familiar o red de apoyo.

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Sin embargo, los oficiales de seguridad pública permanecieron en el lugar, ubicado en la Avenida Hidalgo del pueblo de San Martín Tepetlixpan, brindando acompañamiento hasta que llegó el esposo de la mujer, horas después.

“La mujer se reporta estable y cuenta ya con acompañamiento familiar. De manera paralela, los conductores y vehículos involucrados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para realizar el deslinde de responsabilidades derivado del percance vehicular”, informó el gobierno local.

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