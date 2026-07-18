La Agencia Mexicana de Investigación Paranormal (AMIP) prepara otra edición del Tour Insólito, una experiencia que te pone en el papel de investigador de los sobrenatural en lugares donde se han reportado presencias del más allá.

El lugar es una antigua casona virreinal del Centro Histórico y el guía que te acompaña, un médium.

¿En qué casa embrujada del Centro Histórico será el Tour Insólito?

El Tour Insólito ‘La Noche de los Médiums’ se llevará a cabo en la llamada Casa de los 400 Años, un edificio construido al mismo tiempo que la Catedral Metropolitana, de acuerdo con Antonio Zamudio, fundador y director de la AMIP.

Foto: AMIP

Ubicada en el número 4 de la calle República de Brasil, fue habitada por monjes franciscanos y dominicos que siguen ‘presentes’ siglos después.

Desde la agencia aseguran haber capturado sombras, ruidos y apariciones de figuras humanas.

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Antonio Zamudio también destaca que en el segundo piso del inmueble hay reportes de la aparición del espíritu de una niña.

¿Cómo será el Tour Insólito en la casa embrujada del Centro Histórico?

El director de la AMIP enfatiza que el Tour Insólito consiste en conseguir evidencias de los espíritus a través de investigaciones de campo y no ir a un lugar meramente a ver fantasmas.

Fotos: AMIP

Durante ‘La Noche de los Médiums’, conocerás la historia de la Casa de los 400 Años y tendrás oportunidad de recorrer sus pasillos, habitaciones y patios para hacer grabaciones de audio, tomar fotografías, videos e incluso hacer sesiones de ouija.

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El tour estará a cargo de Fernando Flores, “uno de los mentalistas y psíquicos más importantes, alumno de Uri Geller, afamado psíquico israelí-británico”, menciona el director de la AMIP.

Fotos: AMIP

Al final, se organizará una cena snack para compartir los hallazgos.

¿Cuándo es el Tour Insólito en la casa embrujada del Centro Histórico?

¿Te consideras listo para ‘enfrentarte’ a los espíritus? El Tour Insólito ‘La Noche de los Médiums’ en la casa embrujada del Centro Histórico será el sábado 8 de agosto, a partir de las 8:00 p.m.

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¿Cuánto cuesta el Tour Insólito en la casa embrujada del Centro Histórico?

El costo del Tour Insólito en la casa embrujada del Centro Histórico es de $1,350 pesos por persona.

Incluye el recorrido por el inmueble, guías y la cena snack.

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