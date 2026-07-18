A pocas horas del partido final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y España este domingo 19 de julio, los aficionados se preparan para disfrutar del último encuentro de la justa mundialista, así como del espectáculo de medio tiempo en el Estadio Nueva York de Estados Unidos.

Durante el show, la cantante colombiana Shakira encenderá la cancha con la interpretación de la canción Dai Dai, junto al nigeriano Burna Boy. En su presentación, la artista actuará con el grupo de baile infantil "Guetto Kids", conocidos por sus videos de coreografías improvisadas en redes.

El grupo, conformado por niños y jóvenes de Uganda, apareció recientemente junto a la cantante en su concierto en Nueva Jersey, participando en la popular dinámica "Caminata con la Loba". Además, recorrieron juntos la ciudad de Nueva York, en un paseo nocturno por el Times Square.

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Los niños ya se había ganado un público internacional con sus contagiosas actuaciones, que empezaron como videos grabados en las calles de Kampala. Instagram ghettokids_tfug

¿Quiénes son The Ghetto Kids?

The Guetto Kids, antes conocidos como Triplets Ghetto Kids son un grupo de baile creado en 2014 integrado por niños de barrios marginados de Kapala, que forman parte de la Fundación Inspire Ghetto Kids, ONG artística de Uganda que se dedica a ayudar a las infancias a través del arte y la música.

La organización infantil fue fundada en el año 2007 por el matemático Kavuma Dauda, quien luego de quedar huérfano y vivir parte de su niñez en las calles de Kapala, tomó la decisión de ayudar a niños en situación de vulnerabilidad u orfandad a través de un proyecto social y artístico.

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Esta fundación se encarga de cubrir las necesidades básicas de los niños, procurando su educación, alimentación, vivienda y atención médica, a través de donaciones de seguidores. La oportunidad de presentar junto a la intérprete de "Waka Waka" llegó luego de que la artista

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El grupo, cuyo nombre representa la unión de la música, la danza y el teatro, ganó popularidad en 2014, tras formar parte del video de Sitya Loss, del cantante ugandés Eddy Kenzo. En abril de 2023, alcanzaron mayor reconocimiento gracias a su participación en Britain's Got Talent.

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Con más de 9 millones de seguidores en Instagram y 13 millones en TikTok, el grupo ha ganado varios premios internacionales de danza, como el AFRIMMA, un reconocimiento de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA), un premio de YouTube Creators y el AEA USA a mejor grupo de danza.

Actualmente, la ONG asiste a 60 niños huérfanos o en situación de vulnerabilidad, de los cuales al menos 20 han colaborado con celebridades de la talla de Chris Brown y Shakira. Además, han conocido a grandes estrellas como el jugador argentino Messi y el exfutbolista Kun Agüero.

Finalmente, el evento final del torneo también contará con la presencia de distintas celebridades y figuras del entretenimiento, como el actor estadounidense Tom Cruise, el cantante británico Robbie Williams, la italiana Laura Pausini, el grupo surcoreano BTS, Madonna, Justin Bieber, entre otros.

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