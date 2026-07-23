El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México atendió un incendio registrado en un puesto de maniobras de los talleres Ticomán del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Juan Manuel Pérez Cova, jefe Vulcano del Heroico Cuerpo de Bomberos, informó que el siniestro se originó en las charolas de cableado de alta tensión.

“Atendimos un incendio en un puesto de maniobras de los talleres Ticomán, originado en las charolas de cableado de alta tensión, en la colonia Residencial Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero. El fuego ha sido extinguido y no se reportan personas lesionadas”, señaló.

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Personal de Protección Civil, Seguridad Industrial e Higiene del Metro ayudó al Heroico Cuerpo de Bomberos a atender un aparente cortocircuito registrado a un costado de la barda perimetral de la terminal Indios Verdes, Línea 3, que provocó la emisión de humo.

“La situación fue controlada de inmediato; no se registraron personas lesionadas y la circulación de los trenes no resultó afectada”, compartió el Metro.

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El Sistema de Transporte Colectivo también expuso que el área de Incidentes Relevantes realiza la investigación para determinar las causas del incidente.

mahc / LL