Metrópoli | 23-07-26 | 09:44 | Actualizada | 23-07-26 | 09:45 |

El Instituto del Deporte de la Ciudad de México invitó a las y los capitalinos a ponerse nuevamente la playera de la Selección Mexicana y participar en el ciclotón 2026 que tendrá lugar este domingo 26 de julio, esta vez, especial por el Mundial de Futbol que recién concluyó.

“Ponte la playera de la Selección y acompáñanos a disfrutar del Ciclotón de julio”, indicó el Instituto en sus redes sociales.

La edición de este domingo se llevará a cabo a partir de las 8:00 de la mañana hasta las 14:00 horas, en un circuito de 62.5 kilómetros, por el que los ciclistas rodarán por sitios emblemáticos de la capital, como el Monumento a la Revolución y la Fuente de la Diana Cazadora.

Durante el recorrido, habrá 14 estaciones de servicio, donde los participantes podrán hacer una pausa para obtener hidratación, servicio mecánico o médico y fisioterapia, en caso de requerirse.

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Los puntos de hidratación para los participantes estarán ubicados en los siguientes puntos:

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  • Calzada de Guadalupe esquina avenida Fortuna.
  • Paseo de la Reforma esquina Eje 2.
  • Paseo de la Reforma esquina Avenida Juárez.
  • Glorieta del Ahuehuete.
  • Glorieta del Ángel de la Independencia.
  • Paseo de la Reforma esquina Sevilla.
  • Paseo de la Reforma esquina Julio Verne.
  • Calle Mazatlán esquina Alfonso Reyes.
  • Avenida Patriotismo esquina calle 23.
  • Avenida Río Mixcoac esquina Canova (sólo servicio mecánico).
  • Avenida Río Churubusco esquina División del Norte.
  • Avenida Río Churubusco esquina Calzada de la Viga.
  • Avenida Río Churubusco esquina Ote. 110-Cafetal.
  • Avenida Juárez esquina calle López.

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