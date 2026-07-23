El Instituto del Deporte de la Ciudad de México invitó a las y los capitalinos a ponerse nuevamente la playera de la Selección Mexicana y participar en el ciclotón 2026 que tendrá lugar este domingo 26 de julio, esta vez, especial por el Mundial de Futbol que recién concluyó.

“Ponte la playera de la Selección y acompáñanos a disfrutar del Ciclotón de julio”, indicó el Instituto en sus redes sociales.

La edición de este domingo se llevará a cabo a partir de las 8:00 de la mañana hasta las 14:00 horas, en un circuito de 62.5 kilómetros, por el que los ciclistas rodarán por sitios emblemáticos de la capital, como el Monumento a la Revolución y la Fuente de la Diana Cazadora.

Durante el recorrido, habrá 14 estaciones de servicio, donde los participantes podrán hacer una pausa para obtener hidratación, servicio mecánico o médico y fisioterapia, en caso de requerirse.

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Los puntos de hidratación para los participantes estarán ubicados en los siguientes puntos:

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Calzada de Guadalupe esquina avenida Fortuna.

Paseo de la Reforma esquina Eje 2.

Paseo de la Reforma esquina Avenida Juárez.

Glorieta del Ahuehuete.

Glorieta del Ángel de la Independencia.

Paseo de la Reforma esquina Sevilla.

Paseo de la Reforma esquina Julio Verne.

Calle Mazatlán esquina Alfonso Reyes.

Avenida Patriotismo esquina calle 23.

Avenida Río Mixcoac esquina Canova (sólo servicio mecánico).

Avenida Río Churubusco esquina División del Norte.

Avenida Río Churubusco esquina Calzada de la Viga.

Avenida Río Churubusco esquina Ote. 110-Cafetal.

Avenida Juárez esquina calle López.

LL