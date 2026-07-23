Como parte de la inversión anunciada en 2023 por 800 millones de euros, BMW dio a conocer los avances en la ampliación de su planta en San Luis Potosí, donde fabricará autos eléctricos a partir de 2027.

La planta fabricará vehículos totalmente eléctricos de la plataforma Neue Klasse, así como baterías de alto voltaje en el mismo complejo industrial.

La ampliación de la planta consiste en más de 110 mil m² para incorporar las capacidades industriales que permitirán iniciar la producción de los modelos iX3 e i3, vehículos totalmente eléctricos a partir del próximo año.

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Para la construcción del nuevo Centro de Ensamble de Baterías de Alto Voltaje se destinó una inversión de más de 500 millones de euros y contará con una superficie superior a 80 mil m² para ensamblar baterías de sexta generación (Gen6).

BMW también ha avanzado en la ampliación de las áreas de carrocería, ensamble y logística.

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La planta de San Luis Potosí es una de las cuatro plantas donde BMW Group fabricará vehículos Neue Klasse junto con Debrecen, Hungría; Múnich, Alemania; y Shenyang, China.

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Actualmente, la planta de San Luis Potosí acumula una inversión cercana a los 2 mil millones de dólares, emplea a alrededor de 3 mil 700 personas y ha contribuido a la generación de más de 32 mil empleos relacionados en el estado, informó la compañía.

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Asimismo, ha producido más de medio millón de vehículos para clientes de todo el mundo, incluyendo modelos como el Serie 3, el Serie 2 Coupé y M2, estos dos últimos fabricados exclusivamente en México.

A partir de 2027, San Luis Potosí producirá los modelos iX3 e i3 de la plataforma Neue Klasse, convirtiéndose en la primera armadora de lujo en México en fabricar vehículos totalmente eléctricos y baterías de alto voltaje en un mismo complejo industrial.

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BMW celebra 10 años en San Luis Potosí

BMW Group también conmemora el décimo aniversario de la colocación de la primera piedra de su planta en San Luis Potosí.

En un evento con autoridades estatales y municipales, colaboradores, proveedores, representantes de la academia y aliados estratégicos, la compañía rindió homenaje a una década de crecimiento compartido y permitió reconocer el impacto que la compañía ha generado en la región a través de la innovación, el desarrollo de talento, la generación de empleo y una visión de largo plazo que ha contribuido al fortalecimiento económico, industrial y social de la entidad.

“La historia de BMW Group en San Luis Potosí demuestra que cuando existe una visión de largo plazo, el talento adecuado y una colaboración sólida entre industria, gobierno y academia, los resultados trascienden las líneas de producción.

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Presentación de avance en planta de San Luis Potosí de BMW. Foto: Cortesía

“En un contexto de constantes cambios para la industria automotriz, nuestro mensaje es claro: seguimos confiando en México, seguimos confiando en San Luis Potosí y seguimos invirtiendo en el futuro que construiremos juntos”, afirmó Klaus von Moltke, presidente y CEO de BMW Group Planta San Luis Potosí.

Desde el inicio de las operaciones productivas de la planta en 2019, las exportaciones del municipio de Villa de Reyes crecieron mil 600%.

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Actualmente, el municipio concentra el 42% de las exportaciones totales del estado y genera cerca del 30% de su producción bruta, reflejando el impacto que una inversión de largo plazo puede tener en la competitividad y el desarrollo regional.

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Hoy, cada vehículo fabricado por BMW Group en el mundo incorpora al menos dos componentes suministrados desde México, reflejo de la especialización y calidad desarrolladas por la industria nacional.

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Klaus Von Moltke, presidente y CEO de BMW Group Planta San Luis Potosí. Foto: Cortesía

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ss/mcc