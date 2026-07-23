¡Bienvenido a TU DÍA CON EL UNIVERSAL!

Crecen sospechas de irregularidades en examen de la UNAM. 🎓

Ingemar, dispersora de recursos en huachicol: FGR. 🚨

México presentó 20 denuncias por muertes ligadas a ICE. 🧊

Criminales "siembran" tragamonedas en Edomex. 🎰

Ejecutan a periodista de tres tiros en la cabeza. 🔫

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Matan a alcalde de Temoac en el ayuntamiento. ☠️

Registro de celulares golpea a AT&T; pierde un millón de clientes de prepago en México. 📱

¿Qué ingredientes tiene el jugo antigripal? 🤧

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Rinconcito de conocimiento Dale play y... ¡Entérate!

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