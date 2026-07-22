La alta incertidumbre por el T-MEC, el freno de la inversión privada, la dinámica fiscal y la política monetaria le están restando 0.5 puntos porcentuales al crecimiento, lo que aumenta el riesgo de un estancamiento en México, advirtió el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF).

Ante el freno a la inversión, pronosticó un crecimiento del 0.9% y del 1.1% en 2026 y 2027, respectivamente, es decir, por debajo del promedio de México de los últimos 20 años de 1.6% y del crecimiento regional.

Consideró que, si no se hacen mejoras en las políticas, en particular reglas más favorables para la inversión en el sector energético, reducción creíble del crimen organizado, el riesgo de volver a la trayectoria de estancamiento prepandémico aumenta constantemente.

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Con menos inversión y bajo crecimiento, México perderá oportunidades

Con una menor inversión y bajo crecimiento económico, advirtió que México perderá la oportunidad de capitalizar plenamente la realineación de las cadenas de suministro globales y los cambios geopolíticos más amplios.

La incertidumbre sobre el futuro del T-MEC parece estar afectando más las decisiones de inversión, sobre todo a la debilidad en la parte extranjera que los flujos comerciales, puntualizó.

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“No esperamos que las revisiones del acuerdo generen una relocalización significativa de la producción ni una corrección importante de los desequilibrios comerciales”, anticipó.

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En ese contexto proyectó una moderada inversión extranjera directa durante los próximos dos años, de 2% al 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB).

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Lo anterior, según el Instituto de Finanzas Internacionales, muy por debajo de las remesas recibidas y modestas en comparación con otros países de la región.

Mientras que los flujos de cartera de no residentes también se mantendrán bajos y concentrados en deuda soberana, una menor demanda extranjera de bonos y acciones locales, estimó, se compensaría con una fuerte participación de los fondos de pensiones, los mayores tenedores de títulos públicos, y otros inversionistas institucionales nacionales.

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La persistente debilidad de la economía en 2025-2026 sugiere que México sigue atrapado en un patrón conocido de bajo rendimiento, donde la débil inversión actúa como principal limitación, destacó el IIF en un reporte.

Según el documento liderado por el jefe de Investigación para América Latina, Martín Castellano, el déficit de inversión no solo lastra el crecimiento.

También erosiona las finanzas públicas, limita la flexibilidad de la política monetaria y aumenta la vulnerabilidad a las perturbaciones externas.

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Al evaluar las perspectivas para México como parte del reporte para el conjunto de la región, advirtió que todo lo anterior se da al mismo tiempo en que la incertidumbre en torno al futuro del T-MEC es alta.

Para el IIF, si bien esperan que con una profunda integración regional de las cadenas de suministro y la cooperación en materia de políticas se puedan prevenir resultados más adversos, las prolongadas negociaciones están retrasando las decisiones empresariales.

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Reforma judicial

De acuerdo con el análisis del instituto que funge como asociación de las entidades financieras más importantes del mundo, luego de la controvertida reforma judicial y medidas que debilitaron los organismos reguladores, los controles y equilibrios se han visto aún más erosionados por los cambios propuestos en el sistema electoral.

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Eso, aseguró, incrementa significativamente el riesgo institucional y también afecta la confianza del mercado.

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Clima empresarial en México

Las estimaciones del IIF respecto de la relación entre inversión y confianza, sugieren que un deterioro del clima empresarial resta al menos 0.5 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB de nuestro país.

Incluso, hizo notar que dicho impacto no toma en cuenta los efectos indirectos sobre el consumo, el empleo y la productividad.

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Otros factores que socavan las perspectivas de crecimiento que mencionó son la creciente fragilidad fiscal reflejada en las recientes rebajas de calificación crediticia y el aumento de los costos de financiación.

También medidas intervencionistas en el mercado laboral que incrementan la carga regulatoria, desalentando la creación de empleo formal y perpetuando la informalidad, la ineficacia de los marcos regulatorios en los sectores de energía e infraestructura y las persistentes deficiencias en materia de seguridad pública.

Plan México

Respecto del Plan México, afirmó que la iniciativa para implementar la estrategia industrial emblemática del gobierno, a través de un ambicioso programa de infraestructura que abarca inversiones públicas, privadas y mixtas, ha tenido buena acogida.

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Sin embargo, alertó, persisten las preocupaciones sobre la ejecución, los mecanismos de financiamiento y el papel del sector privado.

Las oportunidades de deslocalización cercana y una respuesta política pragmática a la postura más firme de Estados Unidos en materia de comercio, inmigración y crimen organizado han resultado insuficientes para impulsar la inversión, contribuyendo al creciente estancamiento y a los riesgos fiscales, a la vez que dejan a la economía vulnerable a las crisis, sentenció.

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ss/mcc