La coyuntura del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá es el principal impedimento para que la economía siga creciendo, señalaron 41 grupos de análisis y consultoría del sector privado nacional y extranjero.

Los resultados de la encuesta del Banco de México (Banxico) indican que más de la mitad de especialistas coincidió que es mal momento para invertir en el país.

Por lo cual recortaron sus proyecciones para el empleo formal en 2026 y 2027, así como el pronóstico de Inversión Extranjera Directa (IED) del próximo año.

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Las razones plasmadas en la consulta señalan como impedimento para seguir creciendo a las condiciones externas que prevalecen actualmente con factores de coyuntura de política comercial como el T-MEC.

En la parte interna ven como limitantes la gobernanza y a su interior siguen pesando los problemas de inseguridad, la falta de Estado de derecho y la corrupción.

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De ahí que el consenso de analistas mantuvo en 1.1% su pronóstico del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 y en 1.8% en 2027.

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La probabilidad de que se observe una caída del PIB se redujo para todos los trimestres sobre los que se consultó, excepto para el cuarto periodo de 2026, según la encuesta del instituto central.

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En consecuencia, anticipan afectaciones al mercado laboral, al ajustar a la baja de 306 mil a 303 mil el número de trabajadores asegurados este año ante el IMSS y de 409 mil a 405 mil nuevos empleos para 2027.

En la percepción del entorno económico, seis de cada 10 advirtió que el clima de negocios permanecerá igual los próximos seis meses. Hay 40% que no está seguro de si es buen o mal momento para realizar inversiones.

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Por ende, quedó igual la estimación de IED que esperan en 41 mil millones de dólares en 2026. No obstante, para el año siguiente la recortaron de 42 mil 785 millones a 42 mil 400 millones.

No hicieron cambios al pronóstico de crecimiento del PIB de Estados Unidos, al quedar en 2.20%, pero con mejoría para 2027 a 2.1% desde 2% de la encuesta previa.

Por otro lado, se mejoró sus expectativas de inflación general, al bajar de 4.35% a 4.20% al cierre de año; para el próximo no hubo revisión y quedó en 3.84%.

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