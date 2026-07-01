Los empresarios, industriales y comerciantes del país dijeron que “era esperado” que la Casa Blanca decidiera sólo mantener el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hasta el 2036, en lugar de extenderlo por 16 años más, dijo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El resultado de la reunión de los ministros de comercio de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC “no representa una sorpresa”.

En un comunicado, el CCE dijo que “el resultado de la reunión de hoy era esperado por el sector privado y por los mercados financieros”.

El proceso de revisión del T-MEC está contemplado en el texto del acuerdo y “ha estado funcionando conforme a lo acordado…”.

Lee también Slim llama a impulsar la sustitución de importaciones; advierte que México debe ajustarse al nuevo escenario del T-MEC

El Tratado dice que al no extenderse por 16 años más, los tres países socios continuarán con la revisión conjunta del T-MEC mientras permanece en vigor.

[Publicidad]

La máxima cúpula empresarial explicó que desde el 1 de julio de 2020, que entró en vigor, el T-MEC fortaleció la integración económica y la competitividad de América del Norte, sobre todo en sectores que son estratégicos como la agricultura, la maquinaria y equipo, vehículos automotores y autopartes, y equipo eléctrico.

Desde su entrada en vigor el 1 de julio de 2020, el T-MEC ha contribuido a profundizar la integración económica y fortalecer las cadenas de suministro en América del Norte, así como a incrementar la competitividad de la región.

El CCE dijo que los datos de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos muestran que las exportaciones estadounidenses de mercancías a México representaron el 15.7% del total durante el periodo enero-abril de 2026, mientras que las dirigidas a Canadá representaron el 13.9%.

[Publicidad]

Comunicado / México, Estados Unidos y Canadá continuarán con la revisión conjunta del T-MEC mientras permanece en vigor al menos hasta 2036



🔗 https://t.co/latAjGGDxY pic.twitter.com/Y6bRDtgSRI — Consejo Coordinador Empresarial CCE (@cceoficialmx) July 1, 2026

En materia de importaciones, México se mantuvo como el principal proveedor de Estados Unidos, con una participación de 16.9% del total de las importaciones estadounidenses de mercancías, seguido por Canadá con 11.3%.

El presidente del CCE, José Medina Mora, dijo que “el sector privado mexicano, en coordinación con sus contrapartes de Canadá y Estados Unidos hemos acompañado de cerca a los negociadores durante este proceso y confiamos en que en un plazo razonable tendremos un T-MEC fortalecido y con nuevas oportunidades para la inversión y el fortalecimiento de las cadenas productivas en México”.

Dijo que la semana del 20 de julio, representantes de los gobiernos de México y Estados Unidos continuarán el diálogo con la Tercera Ronda Bilateral de Revisión del T-MEC, en la CDMX y “en ésta, como en las ocasiones anteriores, el sector privado mexicano estará acompañando el proceso con una delegación empresarial”.

[Publicidad]

Lee también Bancos ven oportunidades para México tras decisión sobre el T-MEC; prevén una renegociación prolongada

Hoy miércoles se reunieron virtualmente el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) Jamieson Greer, y el Ministro de Canadá responsable del comercio entre Canadá y Estados Unidos, Asuntos Intergubernamentales, Dominic LeBlanc.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre, dijo: “Hay que decirlo con responsabilidad: la certidumbre fue negociada desde el origen del T-MEC. El tratado no queda al ánimo de un día ni de una administración. Tiene reglas, plazos y mecanismos que dan estabilidad y espacio para revisar su funcionamiento, ya sea con este gobierno de Estados Unidos o con el presidente o presidenta que siga después”.

[Publicidad]

Agregó que “el tratado fue diseñado precisamente para evitar decisiones abruptas: contempla una revisión a los seis años y, en caso de que no exista una confirmación de prórroga en este momento, se abre una etapa de revisiones anuales sin afectar su vigencia. El tratado seguirá vigente por 10 años más”.

Lee también Remesas se recuperan en mayo; suman 5 mil 611 mdd los envíos a México

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que “la revisión del T-MEC debe consolidar una estrategia que fortalezca la competitividad de América del Norte y permita a la región enfrentar con mayor eficacia la competencia global. Esa integración constituye la mejor plataforma para que las empresas mexicanas amplíen su presencia en otros destinos internacionales, impulsen lo Hecho en México y aprovechen plenamente las oportunidades que ofrece el Plan México”.

[Publicidad]

El presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Humberto Martínez, dijo que “el T-MEC es el pilar de la integración productiva de América del Norte. Su continuidad es fundamental para la certidumbre de miles de empresas y millones de empleos en los tres países.

Index reafirma su compromiso de participar activamente en el proceso de negociación para asegurar un resultado que fortalezca la competitividad regional”.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) dijo que “la certidumbre es indispensable para mantener el dinamismo de la inversión, el empleo y el crecimiento económico. La revisión del T-MEC debe convertirse en una oportunidad para fortalecer la integración productiva de nuestro país y no en un factor que retrase inversiones o debilite las cadenas de suministro”.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa