Tijuana. - Menos de la mitad de los 518 estudiantes registrados se presentaron este domingo a hacer el examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la sede de Tijuana.

Examen de control de la UNAM presenta baja asistencia en Tijuana; 69 de 217 aspirantes llegan al primer turno. Foto: Aimee Melo / El Universal.

A pesar de que se proyectaba la presencia de poco más de 500 aspirantes en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM sede Tijuana ENID, al primer turno de evaluaciones donde había asignados 217 espacios solamente llegaron 69 jóvenes, incluso algunos que, para llegar, viajaron más de 2 mil kilómetros de distancia. Al segundo turno llegaron un poco más, pero el estimado final estaba por debajo del 50% de asistencia.

Lee también Hallan a hombre lesionado y presuntamente atado en avenida de La Paz; PGJE investiga posible privación de la libertad

El coordinador de la sede, Alexis Sampedro Pinto, informó que la evaluación consta de 120 preguntas. Además, fueron asignados dos turnos para aplicar los exámenes, uno en la mañana a las 10:00 horas y otro en la tarde a las 15:00 horas.

Examen de control de la UNAM presenta baja asistencia en Tijuana; 69 de 217 aspirantes llegan al primer turno. Foto: Aimee Melo / El Universal.

Parte de los filtros de seguridad fueron el uso de tabletas digitales sin acceso a internet, distintas versiones del examen y vigilancia presencial al momento de la aplicación, esto con el fin de brindar todas las herramientas necesarias para facilitar el proceso a los estudiantes y evitar alguna irregularidad.

“No se trata de un nuevo examen si no de un examen de control dentro del mismo proceso de acceso a la licenciatura... El objetivo del examen de control presencial es garantizar que los resultados obtenidos son consecuencia del esfuerzo, del estudio y la dedicación sin ventajas que rompan con la equidad para el acceso a la educación superior”, explicó el coordinador.

[Publicidad]

dmrr/rmlgv