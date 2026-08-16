[Publicidad]
Tijuana. - Menos de la mitad de los 518 estudiantes registrados se presentaron este domingo a hacer el examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la sede de Tijuana.
A pesar de que se proyectaba la presencia de poco más de 500 aspirantes en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM sede Tijuana ENID, al primer turno de evaluaciones donde había asignados 217 espacios solamente llegaron 69 jóvenes, incluso algunos que, para llegar, viajaron más de 2 mil kilómetros de distancia. Al segundo turno llegaron un poco más, pero el estimado final estaba por debajo del 50% de asistencia.
Lee también Hallan a hombre lesionado y presuntamente atado en avenida de La Paz; PGJE investiga posible privación de la libertad
El coordinador de la sede, Alexis Sampedro Pinto, informó que la evaluación consta de 120 preguntas. Además, fueron asignados dos turnos para aplicar los exámenes, uno en la mañana a las 10:00 horas y otro en la tarde a las 15:00 horas.
Parte de los filtros de seguridad fueron el uso de tabletas digitales sin acceso a internet, distintas versiones del examen y vigilancia presencial al momento de la aplicación, esto con el fin de brindar todas las herramientas necesarias para facilitar el proceso a los estudiantes y evitar alguna irregularidad.
“No se trata de un nuevo examen si no de un examen de control dentro del mismo proceso de acceso a la licenciatura... El objetivo del examen de control presencial es garantizar que los resultados obtenidos son consecuencia del esfuerzo, del estudio y la dedicación sin ventajas que rompan con la equidad para el acceso a la educación superior”, explicó el coordinador.
[Publicidad]
Asesinan en prisión a “El Marino”, señalado como autor intelectual del homicidio de un menor; lo matan a tiros en Michoacán
dmrr/rmlgv
[Publicidad]
Más información
Economía
¿Cómo presentar una queja ante la Condusef?; así puedes reclamar un cobro no reconocido
Metrópoli
Metro llevará orientación sobre salud mental a Atlalilco y Zapata; brigadas atenderán hasta el 27 de agosto
Metrópoli
Caen dos con 900 cartuchos para armas largas en la alcaldía Álvaro Obregón; indagan venta por mensajería instantánea
Estados
Exfuncionario de universidad de Chiapas espera indemnización desde 2021; institución enfrenta crisis financiera
Espectáculos
¿Se le metió el chamuco? Ninel Conde cuenta como José Manuel Figueroa prendió fuego a una biblia
Espectáculos
¿Dónde, cómo y cuándo se puede votar en La Casa De Los Famosos México? Guía para salvar a tu favorito
Espectáculos
¡Humildes! Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no quisieron romper el cochinito para su boda
Fútbol
¿Dónde ver América vs Atlético de San Luis EN VIVO? Canales y horarios de la jornada 4 de la Liga MX