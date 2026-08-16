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Durante una diligencia ministerial en una distribuidora de combustible en el municipio de Altamira en Tamaulipas, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) con apoyo de la Secretaría de Marina aseguraron 297 mil litros de diésel, un inmueble, 23 tracto camiones, 70 remolques tipo plataforma.
También 23 dollys , un autotanque, dos remolques tipo caja seca, dos remolques tipo caja refrigerada, nueve remolques tipo pipa, una retro excavadora, tres frac tanks, nueve tanques cisterna, dos pick up, dos vehículos tipo SUV, una motocicleta, tres cisternas, tres cisternas subterráneas, cinco bombas despachadoras, entre otros.
Además, se realizó la detención de tres presuntos infractores de la ley.
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Los detenidos a quienes se les leyeron sus derechos y los efectos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.
Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) en coordinación con Semar cumplimentaron la orden de cateo en una empresa ubicada en el corredor industrial del Puerto de Altamira, dedicada al comercio de hidrocarburos, con resultado del aseguramiento de 297 mil litros de diésel.
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De acuerdo a fuentes consultadas la diligencia se efectuó en el corredor industrial del Puerto de Altamira, dedicada al comercio de hidrocarburos.
Los detenidos supuestamente se dedicaban a la compra, enajenación, adquisición, comercialización o negociación del hidrocarburo.
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