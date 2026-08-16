El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca trajo consigo una escalada en las amenazas y planteamientos de Estados Unidos sobre intervenir en territorio mexicano, bajo la advertencia de que el gobierno federal no colabora suficiente en la lucha contra el narcotráfico y el resguardo de la seguridad fronteriza.

Al asumir como el 47 presidente de EU el 20 de enero de 2025, el republicano retomó el poder con una serie de órdenes ejecutivas enfocadas en combatir la inmigración, al declarar emergencia nacional en la frontera; designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras e indultos a los alborotadores del asalto al Capitolio.

Radicalizado y con una visión más proteccionista, el segundo mandato de Donald Trump se ha caracterizado por amagos arancelarios a nivel mundial, redadas antimigrantes, un presunto combate al tráfico de drogas y una serie de declaraciones polémicas hacia su homóloga mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha enarbolado desde entonces el respeto a la soberanía y la no intervención como insignias de su gobierno.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Centro David S. Mack para Entrenamiento e Inteligencia el 14 de agosto de 2026 en Garden City, Nueva York. Foto: AFP/ Samuel Corum

Primero, EU revoca visas

En mayo de 2025, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dio a conocer la revocación de su visa y la de su entonces esposo, Carlos Torres Torres, exfuncionario estatal. Ambos dijeron desconocer los motivos específicos y negaron estar sujetos a investigaciones penales.

Otros casos fueron de Héctor Astudillo Flores, exgobernador de Guerrero, en julio de 2025; así como Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, Sonora, en agosto de 2025. El edil informó que le retiraron el documento y, según fuentes extraoficiales, fue retenido mientras intentaba cruzar la frontera.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha sido contundente sobre la política migratoria restrictiva del gobierno de Trump y ha asegurado que “las visas no son derecho”, por lo que “no existe un derecho constitucional a una visa”.

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“Si identifico a alguien que creo que está presente, alguien que no lo está, que es un visitante, un invitado a Estados Unidos, y determinamos que su presencia en nuestro país representa una amenaza para nuestra política exterior, para nuestra seguridad nacional, le retiraremos la visa”, subrayó el 16 de febrero de 2026.

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Gobernadora de Baja California presume crecimiento en inversión extranjera. Foto: Especial.

La guerra arancelaria de Trump

El 12 de julio de 2025, Trump llevó su descontento con el gobierno federal al terreno económico, a través de imposiciones arancelarias. Ese día, el republicano anunció gravámenes del 30% a México y a la Unión Europea.

En una misiva publicada en su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense adjudicó a México la introducción de drogas ilegales a Estados Unidos y un desequilibrio comercial con la UE, respectivamente.

En la carta, Trump reconoció a Claudia Sheinbaum por el esfuerzo para frenar el flujo de migrantes indocumentados y fentanilo hacia la frontera. Sin embargo, reiteró que el gobierno no había hecho lo suficiente para evitar que América del Norte se convierta en un “parque de juegos del narcotráfico”.

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“Los aranceles obedecen a la falla de México por detener a los cárteles, que están integrados por la gente más despreciable que haya caminado sobre la Tierra”, añadió.

Esta política arancelaria de Estados Unidos se ha mantenido en vaivén desde que inició el segundo mandato de Trump. Apenas el 5 de agosto pasado en un evento en Las Vegas, el magnate dijo que México, junto a otros países, se ha aprovechado de EU.

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“Hemos sido perjudicados por aranceles usados en nuestra contra durante años por China, Japón, Corea del Sur, Alemania, por todos”, aseveró.

Además, manifestó que “aranceles” es una de sus palabras favoritas y que su administración ha permitido que las plantas industriales vuelvan a territorio estadounidense porque, si no lo hacen, “tienen que pagar aranceles masivos en la puerta”.

El presidente Donald Trump encabeza una reunión de su gabinete en Camp David, donde, según reportes, se discutió un posible plan de ataques contra infraestructura energética en Irán (31/07/2026). Foto: AFP

Sheinbaum “tiene mucho miedo” de los cárteles: Trump

El 2 de septiembre de 2025, el presidente Trump se refirió a Sheinbaum como una mujer “elegante, hermosa e increíble” que, sin embargo, rechaza que Estados Unidos envíe al ejército a combatir a los cárteles “porque tiene mucho miedo”.

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En entrevista con el medio Daily Caller, un sitio web de noticias de derecha, el mandatario sostuvo que México era un país dirigido por el crimen organizado y que la presidenta mexicana había rechazado su propuesta de enviar a las fuerzas armadas estadounidenses para combatir a los narcotraficantes.

En sus “Mañaneras del Pueblo”, Sheinbaum Pardo rechazó el planteamiento del gobierno estadounidense porque, dijo, no es necesario y porque sería una intervención de violación a la soberanía nacional.

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“¿Qué no aceptamos nosotros? Injerencismo. No aceptamos tampoco violación a nuestro territorio. No aceptamos subordinación”, sostuvo la jefa de Estado mexicana.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa este 23 de junio de 2026 desde Palacio Nacional. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Estados Unidos alista ataques con drones en territorio mexicano, reporta NBC News

La cadena NBC News reportó el 3 de noviembre de 2025 que el gobierno de Trump estaría planeando ataques militares contra instalaciones y líderes de cárteles de la droga en territorio mexicano, en lo que sería una expansión de su operación contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

El nuevo despliegue incluiría el envío de tropas y oficiales de inteligencia a México. Según el reporte, las fuerzas estadounidenses en México utilizarían principalmente drones para desmantelar laboratorios de droga y atacar a miembros y cabecillas de cárteles.

Las tropas movilizadas pertenecerían al Comando Conjunto de Operaciones Especiales y operarían “bajo la autoridad de comunidad de inteligencia estadounidense, lo que se conoce como estatus del Título 50”, que se refiere a operaciones encubiertas fuera del marco militar tradicional. En la misión, también está prevista la participación de agentes de la CIA.

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EU capacita a autoridades mexicanas en neutralización de drones usados por cárteles (19/03/2026). Foto: Especial

EU amenaza con ataques terrestres contra cárteles

El 8 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos dijo se avecinaban ataques terrestres contra los cárteles de la droga, tras una serie de operaciones marítimas en el Pacífico y el mar Caribe. Esto, apenas cinco días después de que fue capturado el entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, dijo en una entrevista emitida en Fox News.

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Militares llegan a Culiacán tras ola de violencia / Foto: Diego Prado. EL UNIVERSAL

La justicia de EU va por Rocha Moya y nueve más

El 29 de abril de 2026 se materializaron los amagos del gobierno de Estados Unidos hacia funcionarios mexicanos presuntamente ligados al crimen organizado y al tráfico de drogas. Ese día, el Departamento de Justicia estadounidense hizo pública una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios señalados de pactar con el Cártel de Sinaloa.

Según la imputación, figuras como Rocha Moya y el senador morenista Enrique Inzunza, entre otros mandos sinaloenses, se aliaron con la facción “Los Chapitos” a cambio de favores políticos y permanencia en el poder en Sinaloa.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que se recibieron solicitudes de extradición de los acusados y adelantó que se enviaría una “nota de extrañamiento” a la Embajada de Estados Unidos por haber violado la “confidencialidad de la información”.

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El día que se dieron a conocer estas imputaciones, Rubén Rocha Moya rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que todo era un ataque hacia la soberanía nacional, el movimiento de la Cuarta Transformación y sus “emblemáticos liderazgos”.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum sostuvo que su gobierno no defendería a nadie, pero hizo un llamado a Estados Unidos a sustentar con pruebas las imputaciones en contra de Rocha Moya y los otros nueve funcionarios y exservidores de Sinaloa.

Foto: Especial.

“Si México no hace su trabajo contra las drogas, nosotros lo haremos”

El 6 de mayo de 2026, Donald Trump subió de tono en sus amagos hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum: “si México no hace su trabajo” en la lucha contra el narcotráfico, “nosotros lo haremos”, dijo en un evento en la Casa Blanca para celebrar el Día de las Madres.

El republicano habló sobre su guerra antidrogas y celebró el éxito que, aseguró, han tenido sus ataques contra presuntas narcolanchas.

“El tráfico de drogas por mar se ha reducido en 97% y ahora hemos puesto en marcha la operación terrestre, que es mucho más fácil. Seguramente oirán algunas quejas de representantes de México y otros lugares, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros. Y ellos lo entienden”, expresó.

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Militares de Estados Unidos atacan una embarcación en el Pacífico durante una operación antidrogas (03/06/2026). Foto: @Southcom

DEA ve “conexión mortal” entre cárteles y gobierno de México

El jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, advirtió sobre una supuesta “conexión mortal” entre los cárteles de la droga y el gobierno mexicano. Además, subrayó que para la agencia el combate contra las organizaciones criminales es “prioridad número uno”.

Desde la Cumbre Estados Unidos Libre de Fentanilo, el 14 de julio de 2026, Cole dijo que su objetivo era luchar contra el narcotráfico y los “facilitadores, los distribuidores, los lavadores de dinero, el suministro de sustancias químicas y toda persona que se beneficie de envenenar a los ciudadanos estadounidenses”.

Estas declaraciones se realizaron apenas dos meses y medio después de las imputaciones en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros nueve funcionarios estatales por presuntos pactos con el Cártel de Sinaloa.

Terry Cole asegura que "El Mayo" era un hombre "intocable", pero ya no más. (25/08/25) Foto: AFP

Las redadas antimigrantes y las denuncias de México

Hasta el 22 de julio de 2026, el gobierno de México, a través de la cancillería, ha presentado 20 denuncias ante fiscalías estatales y fiscalías de condado de Estados Unidos por la muerte de 17 connacionales bajo custodia o en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Desde que inició el segundo mandato de Trump, EU arreció el combate contra la migración ilegal. En distintas mañaneras, la presidenta Claudia Sheinbaum ha adelantado que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) irá más allá de las notas diplomáticas por la violación a derechos humanos que han sufrido los mexicanos en ese país, e incluso planteó acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“No podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos, a los connacionales. Las medidas tomadas hasta el momento no han tenido los resultados que buscamos”, lamentó.

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Manifestantes sostienen pancartas durante la marcha de protesta "Justicia para Lorenzo" contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por la muerte del migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo, en el centro de Houston, Texas (11/07/2026). Foto: AFP

Andy, el morenista más reciente sin visa

El morenista Andy López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, dirigió el jueves por la noche una carta al presidente Donald Trump, en donde denunció que le fue retirada la visa presuntamente por instrucciones de Marco Rubio y Cristopher Landau, funcionarios a quienes se refirió como “jefes de pandilla”.

López Beltrán, quien aspira a ser diputado federal por su natal Tabasco, aseguró que la decisión tiene un carácter político y cuestionó al mandatario republicano sobre si estaba enterado de esta medida.

El hijo del expresidente calificó la decisión como “politiquera y propagandística” y afirmó que no existe ninguna razón que justifique la cancelación de su visa.

Tras este suceso, el morenismo ha salido a respaldar a Andy López. La propia presidenta Claudia Sheinbaum dijo en conferencia de prensa que la cancelación de visas ‘a personas políticamente expuestas’ tiene un sentido político porque “no es parejo a todos los países si su sentido fuera relacionado con delincuencia”.

Andrés Manuel López Beltrán en conferencia de prensa. Foto: Especial

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