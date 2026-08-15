Dos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa que transportaban un arsenal en un tractocamión, fueron detenidos por fuerzas federales y estatales en el puerto de Mazatlán, Sinaloa.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército mexicano, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Estatal Preventiva, localizaron a los sujetos mediante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en este muncipio.

Detalló que les aseguraron un tractocamión que en su interior transportaba 19 armas largas, mil 131 cargadores, 15 mil 480 cartuchos de diferentes calibres y diverso equipo táctico.

Autoridades federales y estatales de seguridad arrestaron a dos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, que llevaban un arsenal en un tractocamión, en Mazatlán, Sinaloa. Foto: Especial

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Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Mazatlán, Sinaloa, con la intención de continuar con las investigaciones, acciones periciales correspondientes y determinar su situación jurídica, agregó dicha dependencia por medio de un comunicado.

Aseguró que su detención se llevó a cabo con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, para contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad sinaloense.

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