Cristian Castro tuvo invitados de lujo en su concierto en el Auditorio Nacional, su fan número uno, su madre, Verónica Castro estuvo en primera fila cantando a todo pulmón sus canciones, y su amiga, la periodista Pati Chapoy, la acompañó.

El cantante de 51 años ha tenido unos días muy movidos, pues además de los conciertos que ha ofrecido en Auditorio, también se graduó de la preparatoria y lanzó su disco metalero.

Anoche, el "Coque" Muñiz estuvo en su show, así como la periodista Pati Chapoy, quien es amiga de la actriz y conductora Verónica Castro, y aunque Cristian la elogió previo a anunciar su nombre durante el concierto, la respuesta del público se volvió viral, pues no fueron solo aplausos lo que recibió, también una evidente rechifla.

"Ese también es aplauso, ese también es aplauso Pati", dijo Cristian ante el revuelo negativo al escucharse el nombre de la periodista de espectáculos, quien se puso de pie y con una sonrisa saludó al recinto.

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El Auditorio Nacional le dio tremenda rechifla a Pati Chapoy en concierto de Cristian Castro. pic.twitter.com/seqVSoN3ZG — Verónica ✨ (@solouna_v) August 15, 2026

Al parecer, la polémica por lo que dijo su colega y amigo Pedro Sola sobre su intolerancia hacia los perros, le pasó factura también a ella, quien soltó la carcajada ante las polémicas palabras de Sola, al decir que le daban ganas de envenenar a los perros que ya están por todos lados.

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La noche de la graduación de Cristian Castro, Chapoy también asistió como invitada, y se molestó cuando una periodista la cuestionó sobre por qué no ofreció disculpa pública por haberse reído de lo dicho por Pedro Sola.

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