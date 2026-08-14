Con la energía de un preparatoriano, Cristian Castro cumplió a cabalidad con sus compromisos: un concierto en el Auditorio Nacional, ataviarse con toga y birrete para su graduación de bachillerato y anunciar gira musical, ahora en su faceta metalera. Todo en una semana.

Tras dos años y medio, el cantante terminó su educación de preparatoria a los 51 años de edad.

“Era un sueño pendiente. Me lo debía a mí mismo. Me ganó la música por un tiempo, pero quiero estudiar más, una licenciatura y para lograrlo necesitaba le prepa”, dijo.

El “Gallito feliz” se reunió ayer con la prensa para hablar del tercer disco de su banda metalera La Esfinge, que es otra de sus facetas. Foto: EFE

La ceremonia se realizó en un teatro del sur de la ciudad. El intérprete de “Azul” llegó acompañado de su tía Beatriz Castro, con quien se sentó de lado opuesto del resto de la familia.

Verónica Castro hizo lo propio, entró conectada a un tanque de oxígeno, con dificultad en su andar, pero estrenando color de cabello y enfundada en un traje de seda color cielo, de la mano de su hermano, Fausto Sainz, y de su mánager, Lila Solana.

La actriz fue la madrina de la generación de 18 alumnos que recibieron diploma, un rosario de plata y una veladora como recuerdo.

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La actriz Verónica Castro, en su calidad de madrina de los graduados, entre los que se encontraba su hijo Cristian, les dedicó un mensaje alentador. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

“Muy atento, cuidadoso y sobre todo muy empeñoso a la hora de las clases. Nunca falló una sola tarea. Sus fuertes, inglés e historia. Su dificultad, matemáticas”, dijo del desempeño del cantante Aarón Wornovitzky, director de Prepa W, institución que acredita que el intérprete concluyó sus estudios de bachillerato.

Cristian cantó tres temas: “Estudiar”, dedicada a su mamá y compañeros, que explica la satisfacción de tomar una meta y cumplirla. Los otros: “Sueños” y “My happiness”.

“Esto no termina aquí, todavía quiero más. Me gusta la filosofía, la psicología y la historia del arte”, dijo Cristian a EL UNIVERSAL.

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Joven y rockero

Ya como formal graduado, el artista anunció que retoma el rock y el personaje de Lügh Draculea para reencontrarse con La esfinge, banda que formó en 2014 y con la que hará gira llevando algunos éxitos que el cantante ha construido en el pop hacia el rock.

“Es importante luchar por conceptos como lo que nos gusta, que es el rock. Hay que arriesgarnos, yo creo que de eso se trata la vida”.

Cristian y La esfinge preparan el lanzamiento de su tercer disco y una gira que inicia el 5 de diciembre en el Palacio de los Deportes.

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