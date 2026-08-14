Tras la denuncia pública que realizó Andrés Manuel López Beltrán contra el gobierno de Estados Unidos sobre la cancelación de su visa en ese país.

El UNIVERSAL hace una recopilación de los políticos y funcionarios mexicanos a los que se le ha retirado la visa durante la segunda administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con un reporte de la agencia de noticias Reuters, publicado en 2025, el gobierno estadounidense ha revocado la visa a al menos 50 de ellos, entre los que destacan:

Marina del Pilar Ávila Olmeda , gobernadora de Baja California

En mayo de 2025, la gobernadora confirmó la revocación de su visa y la de su entonces esposo, Carlos Torres Torres, exfuncionario estatal. Ambos señalaron desconocer los motivos específicos y negaron estar sujetos a investigaciones.

Héctor Astudillo Flores, exgobernador de Guerrero

En julio de 2025, el exgobernador recibió notificación por correo electrónico sobre la cancelación. A lo cual, el político afirmó desconocer las causas de la decisión.

Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, Sonora

En agosto de 2025, el alcalde informó que le retiraron el documento. De acuerdo con fuentes extraoficiales, fue retenido mientras intentaba cruzar la frontera. Sin embargo, el edil aseguró que la medida no interfirió en sus actividades ni deberes.

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Entre los casos más recientes, se encuentra la revocación de visas de los gobernadores morenistas de Sonora, Alfonso Durazo y de Tamaulipas, Américo Villarreal, difundidas en junio de este año, por el diario Los Angeles Times.

En respuesta, Durazo afirmó que la publicación carece de fuentes y pruebas que respalden sus afirmaciones. Además atribuyó los señalamientos a intentos por desacreditar proyectos políticos.

Por su parte, Villarreal negó la medida en conferencia de prensa en Tamaulipas, donde aseguró que cuenta con su visa y que no recibió ninguna notificación por parte de las autoridades de Estados Unidos.

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