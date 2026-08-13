Sheinbaum le da tips al PAN

Nos dicen que son varios los panistas que ya están aclarando la garganta y preparando micrófonos para responder a la invitación que les hizo esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum de tener su propia mañanera.

Algunos albiazules, nos aseguran, ven con buenos ojos la propuesta presidencial, y analizan la posibilidad de organizar una suerte de contramañanera, donde nos adelantan, no todo será contraste ante los dichos de Sheinbaum, sino que aprovecharían para plantear y proponer sus propios temas.

Los que suenan para encabezar el “espacio de diálogo circular” son el aguerrido Federico Döring, el propio dirigente nacional Jorge Romero, y especialmente, Kenia López Rabadán, quien está por terminar su presidencia de la Cámara de Diputados, y nos dicen, tiene mucha cuerda todavía.

Sería interesante ver a dos mujeres defendiendo sus agendas políticas.