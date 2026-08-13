Sheinbaum le da tips al PANPERFIL

Sheinbaum le da tips al PAN

Andy arranca campaña al estilo AMLO

¿Fin del sueño presidencial de Noroña?

Nos dicen que son varios los panistas que ya están aclarando la garganta y preparando micrófonos para responder a la invitación que les hizo esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum de tener su propia mañanera.

Algunos albiazules, nos aseguran, ven con buenos ojos la propuesta presidencial, y analizan la posibilidad de organizar una suerte de contramañanera, donde nos adelantan, no todo será contraste ante los dichos de Sheinbaum, sino que aprovecharían para plantear y proponer sus propios temas.

Los que suenan para encabezar el “espacio de diálogo circular” son el aguerrido Federico Döring, el propio dirigente nacional Jorge Romero, y especialmente, Kenia López Rabadán, quien está por terminar su presidencia de la Cámara de Diputados, y nos dicen, tiene mucha cuerda todavía.

Sería interesante ver a dos mujeres defendiendo sus agendas políticas.

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