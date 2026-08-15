Durante la novena edición de la convención D23 de Disney, se dio a conocer el póster oficial y el primer adelanto de la nueva película animada de Bluey, la popular serie de televisión infantil australiana, creada por Joe Brumm.

La cinta estará escrita y dirigida por el mismo Brumm, junto a Richard Jeffrey, bajo la producción de Amber Naismith, Ludo Studio en colaboración con BBC Studios, con una distribución global a cargo de Walt Disney Studios.

En este nuevo avance de la película, que llegará a los cines el próximo 6 de agosto de 2027, se puede ver que la película animada será en 3D, mostrando a Bluey junto a su hermana menor Bingo jugando con un globo rojo.

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La película se estrenará el 6 de agosto de 2026 en cines. Foto: Walt Disney Studios

¿De qué tratará esta película?

El programa infantil sigue la vida cotidiana de Bluey, una perrita de raza blue heeler de seis años que vive con su papá Bandit, su mamá Chilli y su hermana Bingo. Juntos aprenden y crecen mientras se divierten con sus aventuras diarias.

De acuerdo con los visuales artísticos que se han revelado, la película integrará a nuevos personajes, una de las novedades más esperadas es la llegada de los gatos al vecindario. "Quiero que sea un evento experiencial para que toda la familia lo disfrute junta", detalló Joe Brumm.

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La película contará con las voces originales de Melanie Zanetti y David McCormack, marcando el debut en la pantalla grande de la querida perrita blow heeler y su familia, dando vida a la popular serie ganadora de los premios Emmy y BAFTA.

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For real life?! The Bluey Movie is coming only to theaters August 6, 2027 💙 pic.twitter.com/95w9BJohee — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) August 15, 2026

¿Cómo han reaccionado los fans hasta el momento?

Luego del lanzamiento del adelanto, diversos usuarios compartieron su opinión en redes, donde varios se mostraron inconformes por el cambio en la animación y la estética visual de los personajes, en lugar del 2D de la serie de TV.

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"¡Esto se ve tan terrible! ¡Estoy muy decepcionado! ¿Por qué tuvieron que arruinar la perfección y cambiar la hermosa animación 2D por algo que parece hecho con IA de Temu?", escribieron internautas en redes sociales.

Durante el segundo día de la D23 también se reveló un vistazo inédito al episodio piloto de la serie que nunca se emitió. En este corto se puede ver a Bluey y a su padre llegar al parque de diversiones, para pasar un rato divertido en el columpio.

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