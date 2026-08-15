Kingdom Hearts, la exitosa saga de videojuegos desarrollados y publicados por Square Enix bajo la dirección de Tetsuya Nomura, tendrá su propia adaptación animada, según con lo revelado en la novena edición de la convención de Disney, D23.

La serie de anime, que se estrenará en la plataforma de Disney+, se unirá a la creciente oferta de proyectos animados originales de la compañía. Estará desarrollada por el creador del juego Nomura, junto al equipo creativo de Square Enix.

Esta serie llevará a la vida esta icónica aventura con una historia nueva, que ampliará el universo el juego. "Kingdom Hearts ha cautivado a jugadores de todo el mundo con su mezcla única de aventura e imaginación", señaló Ayo Davis, presidenta de Disney Kids & Family.

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Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿De qué trata la saga de videojuegos?

Esta franquicia de videojuegos de rol presenta una historia basada en el valor de la amistad, siguiendo a Sora, un portador de la poderosa arma mística llamada "llave espada", que le ayuda a luchar contra la invasión de los "sincorazón".

Para frenar la destrucción de estas criaturas de la oscuridad, este héroe tiene que viajar a través de distintos mundos de películas clásicas de Disney, buscando a sus amigos perdidos y al Rey Mickey en compañía del Pato Donald y Goofy.

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El juego reúne a diversos personajes de populares franquicias, como Woody y Buzz de Toy Story, Anna, Elsa y Olaf de Frozen, además de Mike y Sully de Monsters Inc. La serie ya ha vendido más de 39 millones de unidades desde 2002.

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Los 3 videojuegos que la franquicia pueden jugarse PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Foto: PlayStation Blog

"Hay algo realmente emocionante en tomar un mundo que los fans han pasado años explorando a través de los juegos y darle vida de una manera completamente nueva... ofreciendo una forma nueva de experimentar el mundo que aman", señala Davis.

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Kingdom Hearts regresa con una cuarta entrega

Durante los anuncios también se revelaron nuevos detalles sobre el estreno de la cuarta entrega del juego, la cual tiene previsto su lanzamiento para finales de 2027 en PC a través de Epic Games Store y Steam, PlayStation 5, Xbox Series X/S.

En el nuevo adelanto se muestra la incorporación de los personajes de la película de Coco, de Pixar. La película estrenará su secuela en noviembre de 2029. Esta nueva integración agregará elementos de la cultura mexicana.

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