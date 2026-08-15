Entre las sorpresas más destacables del panel de Marvel en la convención Disney D23, el presidente de la compañía Kevin Feige, presentó al reparto de la próxima producción de X-Menen.

El anuncio estuvo acompañado por la noticia de la fecha de estreno global de la película que promete convertirse en una pieza clave para el futuro de la franquicia.

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Una nueva era para los mutantes

Tras el éxito de la serie animada “X-Men ’97”, al captar de vuelta la atención de los fans, Marvel elevó la apuesta por el grupo de mutantes en una producción con un giro inesperado: conectarlos con el MCU.

La nueva generación de actores que se encargará de dar vida a los personajes de los icónicos cómics de la franquicia estará conformada por Sadie Sink (Jean Grey), Kit Connor (Cíclope), Christopher Abbott (profesor Charles Xavier), Inde Navarrette (Emma Frost) y Maya Boyd (Tormenta).

La presentación que fue de las más aclamadas por los fans de la franquicia, quienes estallaron de euforia ante la intervención en video de Adam Driver, quien se presentó como el gran villano Mr. Sinister, bajo el alias de Nathaniel Millbury.

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Watch the newly announced X-Men cast meet for the very first time backstage at #D23 ❌ pic.twitter.com/KLTGpbsLH5 — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 15, 2026

¿Cuándo se estrena X-Men de Marvel?

Los seguidores del multiverso tendrán que esperar un par de años para conocer esta nueva versión cinematográfica de los mutantes, pues la película se encuentra en desarrollo.

No obstante, en la D23 se dio a conocer que la producción ya cuenta con fecha de estreno y se espera que llegue a las salas de cine el 5 de mayo del 2028.

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