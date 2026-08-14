Tendencias | 14-08-26 | 16:44 |

Tras la prohibición en Estados Unidos del por la FDA, México continuó con dicha medida, debido a que la población en el país supera el nivel considerado aceptable a la exposición de este aditivo.

La Secretaría de Salud, a través de la Cofepris, prohibió oficialmente el pasado 28 de mayo del 2026, el uso del colorante artificial Rojo 3 en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios por representar un riesgo para la salud. Ante ello, la Revista del Consumidor de la enlistó los detalles para entender el origen de esta medida y cuál será el futuro en los productos con este color.

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Colorante rojo artificial. Foto: Pexels
Colorante rojo artificial. Foto: Pexels

¿Por qué está prohibido el colorante rojo 3 en México?

De acuerdo con Cofepris, la exposición diaria estimada era de 0.231 mg por kilo de peso, mientras que el límite señalado por la OMS es de 0.1 mg por kilo. Es decir, en México se supera hasta dos veces la Ingesta Diaria Admisible (IDA), con mayores riesgos detectados en niñas y niños.

Asimismo, este compuesto está vinculado a problemas de hiperactividad y posibles riesgos toxicológicos observados en estudios de laboratorio. Por tal motivo, la Secretaría de Salud determinó que el riesgo no era aceptable.

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Ventajas de consumir gelatina
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El rojo número 3 también conocido como eritrosina, es un colorante sintético derivado del petróleo utilizado para otorgar un tono rojo cereza brillante a una amplia gama de productos.

Asimismo, las empresas tienen un plazo de 24 meses, a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para reformular sus productos y agotar los que ya están en el mercado.

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dcs

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