El caso de “Lady Paquete” volvió a generar revuelo en redes sociales, al difundir una actualización del joven que fue robado por una adulta mayor, al confundirse de repartidor y exigir un paquete entre gritos y reclamos.

Los insultos de la señora quedaron grabados por el repartidor que portaba una cámara en el casco y que no dudó en compartir la agresión en su cuenta de TikTok, donde el video generó más de 13 millones de reproducciones. Ahí se observa a la señora regañando al joven por no esperarla afuera de su domicilio "¿Si sabes entender? Te dije portón negro, a un lado de la tortillería, ¿sabes español?", exclamó la mujer.

Al negarse a dialogar con el repartidor que intentó explicar la confusión y que no traía su paquete, la adulta mayor robó el celular del joven y se lo llevó hasta su casa. Ante la presión mediática, el usuario @driverik150 compartió el desenlace de “Lady Paquete” tras la intervención de las autoridades del municipio de Coacalco, Estado de México.

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Usuarios en redes criticaron el comportamiento de la mujer. Foto: Captura de pantalla TikTok

“Lady Paquete” se disculpa y regresa el celular del repartidor

Tras aclarar que al compartir su experiencia, no busca generar odio ni promover la violencia hacia los implicados, el repartidor compartió que luego de que la persona de la tercera edad se llevó su celular, el motociclista pidió el apoyo de una patrulla que se encontraba por la zona.

De este modo, cuatro oficiales se dirigieron a la unidad habitacional donde presuntamente vive la mujer para resolver la situación. Al llegar al lugar, fueron recibidos por la hija de la adulta mayor, quien le devolvió el celular al repartidor.

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“Es un mal entendido, yo soy su hija (...) tuvo un arranque y le quitó el celular”

Asimismo, las oficiales señalaron que el joven podía proceder legalmente por la agresión que sufrió, a lo que el repartidor solo pidió que saliera la señora a disculparse.

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