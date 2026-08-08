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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Roja en Xochimilco y la Alerta Morada en Tlalpan, debido a pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo esta noche.
Dicha dependencia, a cargo de Myriam Urzúa Venegas, detalló que se pronostican precipitaciones de entre 50 y 70 milímetros (mm) y posible caída de granizo, entre las 20:05 y las 23:00 horas de este sábado.
Antes, activó la Alerta Amarilla en Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos y La Magdalena Contreras, donde se prevén lluvias de entre 15 y 29 milímetros (mm) y caída de granizo, entre las 19:20 y las 22:00 horas de este sábado.
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Por ello, Protección Civil recomendó a la población portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje. Además de barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.
Asimismo, exhortó a evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados. Aunado a apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
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Ante cualquier eventualidad, la dependencia llamó a permanecer informado por medio de: X (antes Twitter) @SGIRPC_CDMX, Facebook @SGIRPCCDMX; y la página de internet www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx.
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dft/bmc
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