En América Femenil, no hay un espacio para el conformismo. Ni siquiera después de conquistar un histórico triplete y golear a Cruz Azul en su regreso al Estadio Banorte, durante la segunda fecha del Apertura 2026.

En el seno azulcrema ya piensan en lo que viene: aumentar todavía más la exigencia para preparar al equipo de cara a los retos internacionales que tiene por delante.

“Los tres títulos para mí son muy especiales. […] Pero una vez que se consigue esto, el siguiente paso es el de trabajar mucho más para mantener unos valores que nos hagan un equipo de época. Y esos valores no pueden ser otros que la humildad y el trabajo”, aseveró el estratega Ángel Villacampa en conferencia de prensa.

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Las coronas del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, la Concacaf W Champions Cup y el Campeón de Campeones 2026 ya quedaron atrás.

Ahora, las Águilas vuelan para conquistar la Copa Intercontinental de 2027 y el Mundial de Clubes Femenil de 2028.

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“Buscamos la excelencia. A pesar de este resultado, hay situaciones que no nos han dejado tranquilas”, sentenció el director técnico español.

Para celebrar el histórico triplete junto a su afición, el América Femenil regresó al Estadio Banorte después de una ausencia de más de dos años. Ahí, le propinó una goleada (10-0) a Cruz Azul para hilar una segunda victoria consecutiva en el Apertura 2026.

“Es un estadio que es muy mágico. Tenemos que estar en comunión con nuestra afición. Este regreso no podría haber sido de otra forma que sacando un buen resultado”, concluyó Villacampa.

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En la siguiente fecha del torneo, las Águilas enfrentarán a Puebla con el deseo de proteger su corona de campeonas.

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Cruz Azul pide perdón y asegura que este partido “no representa a la institución”

Después de recibir diez goles en contra, el estratega Israel del Real asumió la responsabilidad entera por la estruendosa caída que Cruz Azul sufrió en el Clásico Joven de la Liga MX Femenil. “Este juego no representa a la institución”, aseveró en conferencia de prensa.

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“Tenemos una deuda muy grande con la afición. […] Necesitamos que la gente siga creyendo en nosotras. Tenemos una responsabilidad mayor porque, hoy, la rama varonil hace lo propio de seguir destacando. Nosotras, de igual manera, debemos asumir esa grandeza. Sabemos que estamos en un proceso paea lograr cosas importantes”, sentenció Del Real.

De momento, Cruz Azul hila una victoria contra Atlas, además de su doloroso revés contra el América. A la espera de reencontrarse con su juego, su siguiente rival será el Atlante en la Jornada 3 de la Liga MX Femenil, misma que esta temporada estrena formato de competencia.