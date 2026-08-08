Una adolescente de 15 años de edad, lesionada debido a la explosión de una pipa de gas LP en Cuernavaca, fue llevada de urgencia del Hospital General de Jiutepec al Shriners Children’s Texas, en Galveston, Estados Unidos, para recibir atención especializada en quemaduras graves.

El IMSS-Bienestar confirmó esta trasferencia médica y agradeció la cooperación del Shriners Children’s Texas por el recibimiento inmediato de la víctimas luego del accidente en la capital morelense.

Como parte del seguimiento a las personas lesionadas por el accidente, la Secretaría de Salud informó que el pasado sábado se concretó el traslado aéreo de la joven al hospital de Texas, Estados Unidos.

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Para esta acción, el Gobierno del Estado solicitó el apoyo de la Fundación Shriners Anezeh, a través de su enlace en Morelos, Ignacio Avelar Salgado, y, en coordinación con IMSS-Bienestar, se hicieron las gestiones necesarias para concretar su traslado.

Seguimiento de otras víctimas

Salud Morelos reportó además que de las 16 personas que requirieron atención hospitalaria a consecuencia de dicha explosión, cinco ya fueron dadas de alta y 11 continúan bajo seguimiento médico, con condición estable, tanto en Morelos como en unidades especializadas fuera de la entidad.

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En el IMSS Morelos fueron atendidas siete personas: dos recibieron el alta, una fue trasladada al Hospital de Traumatología “Magdalena de las Salinas”, en la Ciudad de México, y cuatro permanecen estables bajo observación médica.

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En el Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres” ingresaron cinco personas: una fue dada de alta, tres fueron referidas al Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (CENIAQ), del Instituto Nacional de Rehabilitación, y una más será canalizada en las próximas horas a dicha unidad especializada.

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Por su parte, en el Hospital General de Jiutepec, de IMSS-Bienestar, se recibió a tres personas: dos ya fueron dadas de alta y la joven de 15 años fue trasladada a Estados Unidos para continuar su tratamiento. Asimismo, una persona recibe cuidados médicos en una unidad privada de Cuernavaca.

El traslado aéreo e internacional se ejecutó tras la estabilización de la menor por parte del personal médico en el nosocomio de Jiutepec, con lo que garantizaron el soporte vital requerido para su movilización hacia el centro pediátrico de alta especialidad.

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