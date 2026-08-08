Como parte de una de sus primeras decisiones de gobierno, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó el traslado de 117 personas privadas de la libertad de alto perfil que se encontraban recluidas en la cárcel de Itagüí a varios centros penitenciarios de Colombia.

A mediados de esta tarde del 8 de agosto, se confirmó que 17 presos llegaron a la Cárcel de Palogordo, en Girón (Santander).

En su cuenta oficial de X, el mandatario brindó más detalles sobre el operativo: "Compatriotas, desde muy temprano estoy coordinando personalmente el traslado de cerca de 117 reclusos de la cárcel de Itagüí, que seguían delinquiendo a sus anchas desde ese centro penitenciario que más bien es una discoteca, un centro de eventos".

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De acuerdo con un comunicado oficial desde la Presidencia de su Gobierno, la orden se dio con el fin de "recuperar el control de las cárceles y reforzar las condiciones de seguridad".

¿A qué cárceles serán reubicados los 117 presos desde Itagüí?

En este momento, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se encarga de llevar a cabo los traslados de los reclusos a centros penitenciarios de alta seguridad en ocho ciudades del país. Estos se distribuyen en las siguientes ciudades:

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Bogotá .

. Medellín .

. Girón.

Valledupar.

La Dorada

Palmira.

Ibagué.

El Barn.

"El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ejercerá el control penitenciario con autoridad y dentro del marco constitucional. Quienes pretendan utilizar las cárceles como centros de operaciones criminales estarán sometidos a todo el peso de la ley", se lee en un comunicado por la Presidencia de Abelardo de la Espriella.

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gs