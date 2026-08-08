Monterrey.- Un hombre señalado por su presunta participación en la muerte de un adulto mayor que fue proyectado al paso de un tráiler en Monterrey fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León identificó al detenido como Héctor Iván “N”, quien fue localizado este sábado en la vía pública, en calles del Centro de Monterrey.

De acuerdo con las investigaciones de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), el hombre estaría relacionado con el hecho vial ocurrido en días pasados, en el que la víctima fue presuntamente empujada de manera intencional hacia el paso de un tráiler y posteriormente murió atropellada.

Lee también Nuevo León rehabilitará 334 escuelas; Samuel García anuncia inversión adicional de mil millones de pesos

Tras su captura, Héctor Iván “N” quedó a disposición del agente del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

La Fiscalía informó además que al momento de su detención le fueron aseguradas dosis de vegetal verde seco con características compatibles con marihuana, por lo que también quedó a disposición del Ministerio Público especializado en Narcomenudeo.

[Publicidad]

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer la responsabilidad del detenido en la muerte del adulto mayor.

Agrega a EL UNIVERSAL como fuente preferida en Google afcl