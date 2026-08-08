La Fiscalía Estatal de Jalisco aseguró más de un millón de pesos, armas y detuvo a un hombre, luego de un cateo realizado en un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Oblatos, Guadalajara, el cual, posteriormente, fue clausurado.

De acuerdo con el comunicado, el registro se llevó a cabo luego de una denuncia ciudadana "por posibles irregularidades" dentro del centro de desintoxicación.

Según las indagatorias, un hombre denunció que ingresó al centro de tratamiento en Oblatos con la intención de ver a su hermano, quien presuntamente fue ingresado sin su consentimiento meses atrás.

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¿Qué se decomisó?

En el operativo, realizado el pasado 6 de agosto por policías de investigación y otros elementos de seguridad, se decomisaron un arma de fuego tipo revólver, dos manoplas, un cuchillo, tres navajas, un machete con manchas rojizas y un dispositivo de descargas eléctricas.

Asimismo, se aseguraron teléfonos celulares, un disco duro, herramientas y un millón 220 mil 487 pesos en efectivo.

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Otras irregularidades

Tras revisiones de autoridades municipales, se halló que había sobrepoblación de internos, pues solo había camas para 126 personas, pero estaban ingresados "150 hombres, tres mujeres trans, nueve adolescentes masculinos y otros cinco adultos hombres con algún tipo de discapacidad".

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Luego de que las fuerzas del orden contrastaran los datos de los internos con bases de datos de personas desaparecidas y órdenes de aprehensión, se encontró una coincidencia para aprehender a José de Jesús ‘’N’’, por el delito de fraude, por lo que fue detenido.

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Los integrantes del centro de rehabilitación de Oblatos declararon "no encontrarse privados de su libertad, ni ser víctimas de delitos", al ser entrevistados por los ministeriales.

🚔 Aseguran armas y más de un millón de pesos tras cateo en centro de rehabilitación.



La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social realizó una intervención ministerial en un centro de rehabilitación ubicado en Guadalajara. (1-3) pic.twitter.com/yJtiXvJKMA — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) August 7, 2026

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JACL/bmc