Guadalajara.— Un adolescente de 17 años, presuntamente involucrado en el reclutamiento forzado de otros menores, fue detenido en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque, Jalisco, cuando estaba por contactar a una joven que arribó al lugar siguiendo una falsa oferta de trabajo.

Personal de uno de los módulos de vigilancia para prevenir la desaparición de personas fue alertado por un empleado de una empresa de autobuses sobre una adolescente de 17 años que viajaba sola desde Atotonilco El Alto hacia la capital.

La joven explicó que fue contactada mediante redes sociales para acudir a un supuesto trabajo en Guadalajara, y aunque no le dieron detalles sobre el salario y las actividades que realizaría, sí le proporcionaron un número telefónico para contactar a la persona que la llevaría al centro de trabajo desde la terminal.

Con esta información, policías detuvieron a un joven de 17 años en las inmediaciones del lugar.

De acuerdo con la fiscal especial en personas desaparecidas, Blanca Trujillo, del 1 de enero al 31 de julio de este año se ha denunciado la desaparición de 26 menores de edad en Jalisco; cinco han sido localizados con vida, y de los 21 restantes se sabe que cinco fueron llevados a otros estados del país, por lo que se sospecha que fueron reclutados por algún grupo criminal.

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