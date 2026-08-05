Estados | 05-08-26 | 15:46 |

La Secretaría de Salud Jalisco confirmó dos casos de ciclosporiasis o , sin embargo, descartó un brote en la entidad y dio por cerrados ambos casos.

El secretario de Salud en la entidad, , informó que se trató de dos personas que llegaron de los Estados Unidos y Canadá, que se infectaron en aquellos países con el parásito y desarrollaron los síntomas en México, por lo que acudieron a solicitar ayuda médica.

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Explicó que hay muchos parásitos que pueden causar la “diarrea explosiva” pero actualmente hay un brote focalizado en los Estados Unidos que ha afectado a más de 2 mil 300 personas.

Recordó que la enfermedad no es contagiosa de persona a persona y es de , pero se debe actuar con rapidez por el riesgo de deshidratación severa en pocos días.

Señaló que en los dos casos registrados en la entidad los pacientes ya se recuperaron y al confirmarse que nadie en su círculo cercano presentó síntomas de la enfermedad se dieron por concluidos.

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dmrr/cr

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