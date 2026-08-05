[Publicidad]
La Secretaría de Salud Jalisco confirmó dos casos de ciclosporiasis o “diarreas explosivas”, sin embargo, descartó un brote en la entidad y dio por cerrados ambos casos.
El secretario de Salud en la entidad, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que se trató de dos personas que llegaron de los Estados Unidos y Canadá, que se infectaron en aquellos países con el parásito y desarrollaron los síntomas en México, por lo que acudieron a solicitar ayuda médica.
Lee también Detienen a presunto implicado en robo a casa de Karely Ruiz; investigan posible filtración de información desde su entorno
Explicó que hay muchos parásitos que pueden causar la “diarrea explosiva” pero actualmente hay un brote focalizado en los Estados Unidos que ha afectado a más de 2 mil 300 personas.
Recordó que la enfermedad no es contagiosa de persona a persona y es de fácil tratamiento, pero se debe actuar con rapidez por el riesgo de deshidratación severa en pocos días.
Señaló que en los dos casos registrados en la entidad los pacientes ya se recuperaron y al confirmarse que nadie en su círculo cercano presentó síntomas de la enfermedad se dieron por concluidos.
[Publicidad]
Fiscalía de Sinaloa investiga como homicidio doloso el asesinato del influencer César Gastelum; buscan identificar a agresores
dmrr/cr
[Publicidad]
Más información
Tendencias
Influencer Ana Gastélum desmiente parentesco con César Gastélum, tiktoker asesinado en Culiacán; “no era mi familiar”
Universal Deportes
Leagues Cup 2026: Toluca vs Seattle Sounders – EN VIVO – Jornada 1
Estados
Congreso de Veracruz retira fuero a alcalde de Úrsulo Galván; es señalado de desaparicion forzada
Estados
Alcalde de Reynosa responde a Federico Döring; niega omisiones por refinería clandestina
Al día
Se registran 33 casos de diarrea explosiva en México, descartan brote por lechuga mexicana
Espectáculos
Rihanna y A$AP Rocky roban miradas con sensual baile durante un evento
Espectáculos
Sandra Cuevas apunta a la Granja VIP, pero TV Azteca pondría obstáculos
Viral
VIDEO: Dron persigue y le explota a un vendedor de verduras en Ucrania, sobrevivió al ataque