La Secretaría de Salud Jalisco confirmó dos casos de ciclosporiasis o “diarreas explosivas”, sin embargo, descartó un brote en la entidad y dio por cerrados ambos casos.

El secretario de Salud en la entidad, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que se trató de dos personas que llegaron de los Estados Unidos y Canadá, que se infectaron en aquellos países con el parásito y desarrollaron los síntomas en México, por lo que acudieron a solicitar ayuda médica.

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Explicó que hay muchos parásitos que pueden causar la “diarrea explosiva” pero actualmente hay un brote focalizado en los Estados Unidos que ha afectado a más de 2 mil 300 personas.

Recordó que la enfermedad no es contagiosa de persona a persona y es de fácil tratamiento, pero se debe actuar con rapidez por el riesgo de deshidratación severa en pocos días.

Señaló que en los dos casos registrados en la entidad los pacientes ya se recuperaron y al confirmarse que nadie en su círculo cercano presentó síntomas de la enfermedad se dieron por concluidos.

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