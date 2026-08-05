Monterrey, Nuevo León. - La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó la detención de un presunto integrante del grupo que participó en el robo cometido en el domicilio de la influencer Karely Ruiz, registrado la semana pasada en el municipio de San Nicolás de los Garza.

En rueda de prensa, el fiscal general, Javier Flores Saldívar, confirmó la captura del sospechoso, aunque señaló que, por el momento, no se dará a conocer su identidad ni su edad. Únicamente indicó que fue localizado y detenido en su domicilio.

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De acuerdo con las investigaciones, los presuntos responsables formarían parte de una banda delictiva de la zona metropolitana de Monterrey dedicada a este tipo de robos. Además, una de las principales líneas de investigación apunta a que recibieron información sobre la vivienda por parte de una persona cercana al inmueble, lo que habría facilitado la planeación del atraco.

El robo ocurrió durante la madrugada del 29 de julio, cuando un grupo de hombres ingresó al domicilio de la creadora de contenido, donde sometieron a su esposo y sustrajeron dinero en efectivo y diversos objetos de valor.

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