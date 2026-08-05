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La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México (SAyF) envió al Congreso local una fe de erratas para aclarar el recuadro "Plataforma de transparencia de las obras para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026", específicamente la tabla "Inversión pública de beneficio permanente por tipo de financiamiento", del Informe de Avance Trimestral, enero - junio 2026.
A través de un oficio, la dependencia capitalina explicó, se identificaron inconsistencias de captura en la denominación y clasificación de las fuentes de financiamiento de la información presentada.
“En particular, los encabezados de las columnas ‘FOMIX’ (Fondo Mixto de Promoción Turística) y ‘FIMAS’ (Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad) fueron colocados de manera inversa. Asimismo, el importe correspondiente al rubro ‘Seguridad’ se registró en la columna ‘FONADIN’ (Fondo Nacional de Infraestructura), cuando debía presentarse en la columna ‘Presupuesto’. La adecuación señalada es de carácter exclusivamente clasificatorio y, por tanto, la columna ‘COSTO TOTAL’ no se modifica”, indicó la SAyF.
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En el informe de avance trimestral enero-junio, se estipula que se invirtieron 23 mil millones de pesos (mdp) en obras de beneficio permanente por el Mundial.
En total se gastaron ocho mil 988 millones de pesos en movilidad; siete mil 95 mdp en agua y medio ambiente; otros seis mil 442 millones en infraestructura; y 476 millones de pesos en seguridad.
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vr/cr
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