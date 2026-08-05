La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) realizó la Megajornada de Servicios en el pueblo de San Bartolomé Xicomulco, alcaldía Milpa Alta, con el objetivo de atender 166 solicitudes ciudadanas recabadas durante los recorridos del programa Casa por Casa.

Las acciones respondieron a las peticiones realizadas por habitantes de la comunidad, quienes plantearon al Gobierno capitalino diversas necesidades relacionadas con el mejoramiento del espacio público y la infraestructura urbana.

Sobse atiende 166 solicitudes ciudadanas en Milpa Alta. Foto: Especial

Como parte de la jornada, personal de Obras y Servicios ejecutó trabajos de alumbrado público, pavimentación, reencarpetado, bacheo, poda y retiro de árboles, además de limpieza de la vía pública, mantenimiento de banquetas, balizamiento y atención a áreas verdes.

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Para llevar a cabo estas labores, la Sobse desplegó 14 cuadrillas, integradas por 110 trabajadores, con el apoyo de 14 vehículos especializados, que realizaron trabajos coordinados en distintos puntos del pueblo.

Sobse atiende 166 solicitudes ciudadanas en Milpa Alta. Foto: Especial

La Secretaría de Obras recalcó que estas intervenciones buscan mejorar las condiciones del entorno urbano, fortalecer la seguridad y elevar la calidad de vida de las familias que habitan en San Bartolomé Xicomulco.

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