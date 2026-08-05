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Siete hombres y una mujer fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) señalados del despojo de una propiedad en la alcaldía Azcapotzalco.
De acuerdo con la SSC, policías asignados a la zona atendieron el reporte por un presunto despojo en el cruce de las calles Gustavo Bazán y Francisco Villa, colonia Ampliación San Pedro Xalpa.
Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron a varias personas que sacaban objetos de un inmueble.
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En ese momento, una mujer de 26 años pidió su ayuda, aseguró ser la arrendataria y que previamente varios sujetos entraron a su cuarto y sacaron sus pertenencias.
Por lo anterior, los policías detuvieron a los siete sujetos y a la mujer.
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Los detenidos fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.
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mahc/LL
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