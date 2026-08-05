Metrópoli | 05-08-26 | 11:58 | Actualizada | 05-08-26 | 12:00 |

Siete hombres y una mujer fueron detenidos por policías de la () señalados del despojo de una propiedad en la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con la SSC, policías asignados a la zona atendieron el reporte por un en el cruce de las calles Gustavo Bazán y Francisco Villa, colonia Ampliación San Pedro Xalpa.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron a varias personas que sacaban objetos de un inmueble.

Despojo en Azcapotzalco. Foto: especial
Despojo en Azcapotzalco. Foto: especial

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En ese momento, una mujer de 26 años pidió su ayuda, aseguró ser la arrendataria y que previamente varios sujetos entraron a su cuarto y sacaron sus pertenencias.

Por lo anterior, los policías detuvieron a los siete sujetos y a la mujer.

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Los detenidos fueron presentados ante un agente del para que defina su situación jurídica.

mahc/LL

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