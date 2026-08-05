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El Congreso de la Ciudad mantiene congeladas al menos cuatro propuestas para combatir el delito de despojo.
El diputado local del PAN Federico Chávez propuso reformar la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para crear la Policía Especializada en Prevención del Delito de Despojo, que atendería de manera inmediata reportes ciudadanos relacionados con el delito.
La diputada de Morena Elizabeth Mateos promovió cambios al Código Penal local para que, cuando la víctima de un despojo sea una persona con discapacidad, mujer y/o persona adulta mayor, en cuanto el Ministerio Público tenga conocimiento del hecho tendrá la obligación de solicitar ante el juez de Control, como medida provisional, la restitución del inmueble materia del hecho delictuoso, siempre que existan datos de prueba suficientes.
En tanto, Jesús Sesma, del PVEM, y Diego Garrido, del PAN, presentaron por separado reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales.
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