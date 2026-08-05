Lara Irene Levy, presidenta del Observatorio de las Telecomunicaciones de México (Observatel), abogada y catedrática de la Universidad Iberoamericana, parte de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias (LGPDA) tienen visos de inconstitucionalidad, ya que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) se asigna facultades que no le otorga la Constitución.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la experta en la materia señala que es preocupante que la CRT, que no es autónoma, sino parte del gobierno federal, pretenda erigirse como el último árbitro para determinar la aplicación de multas y sanciones.

Durante la plática advierte que si estos lineamientos no se corrigen antes de su entrada en vigor, no habrá duda de que la intención es censurar a los medios de comunicación comerciales.

Considera que este debe ser un proceso de autorregulación de los medios en el que el gobierno participe verificando que todo se haga de manera correcta, con el apoyo de dos figuras clave: el código de ética y los defensores de las audiencias, que deben ser definidos por el medio de comunicación, cumpliendo ciertos requisitos establecidos en los lineamientos.

Destaca que hay temas positivos en los LGPDA, como distinguir entre información y publicidad, impedir que se eleve el volumen cuando se transmite la publicidad e incluir contenido apropiado para las audiencias con discapacidad.

“Donde se descarriló un poco la cosa es que en los lineamientos se establecen más requisitos y más restricciones de los que tiene la ley. Por ejemplo, la ley establece que la información debe ser veraz y los lineamientos agregan que no puede estar descontextualizada, lo que esto signifique. Entonces, el problema es que se incluyen cosas que son más subjetivas que objetivas, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y quién va a valorar esto?”.

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La experta en telecomunicaciones, radiodifusión y tecnologías de la información sostiene que los lineamientos tienen partes inconstitucionales, sobre todo en el tema de ampliar los adjetivos de la información y los derechos de las audiencias, así como en lo relacionado con las facultades y la intervención del gobierno en el proceso, que debería ser un acompañamiento, “y que aquí es una intervención en donde la decisión final es del gobierno, y a mí esto sí me parece riesgoso”.

Advierte que si el medio de comunicación, a criterio de la CRT, no cumple con los lineamientos, se puede hacer acreedor a una multa de hasta 1% de sus ingresos brutos “que, por cierto, tampoco tiene sustento en ley. Esa multa sería inconstitucional. Esto se lo sacó de la manga la comisión, y eso es lo que a mí me preocupa. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué están dándose facultades que no les dio la ley? Ese es el punto”.

Subraya que la decisión de la comisión es obligatoria, a riesgo de que si no cumple el medio de comunicación, viene la sanción.

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“Y recordemos que, además, la comisión reguladora no admite la suspensión en el amparo, o sea, que ya ni siquiera hay posibilidad de irte al amparo y pedir la suspensión, porque la Constitución establece que no procede ningún recurso administrativo ni la suspensión contra actos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones”.

Irene Levy señala que tener las conferencias mañaneras, el Quién es quién en las mentiras y los medios públicos dedicados a espacios afines al oficialismo nos aleja de un régimen democrático, y si no se corrigen los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, se dará un paso más en ese sentido.

“El problema es cuando se erigen como tribunales de la verdad y quieren decir ‘bueno, esto está fuera de contexto’. Ah, caray. A ver, yo te puedo decir que muchas veces en la mañanera, Derecho de Réplica y Quién es quién en las mentiras hay cosas que están fuera de contexto o tienen errores”, afirma.

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“Yo te voy a decir una cosa lapidaria. Si ellos no modifican estas cosas que son inconstitucionales, como agregarle calificativos como ‘descontextualizado’ y esas cosas que no vienen en la ley; si no modifican el hecho de que ellos son la última instancia en el proceso de quejas y pueden modificar las decisiones del defensor de las audiencias, que no está en la ley tampoco; si no modifican el artículo 53, que les permite monitorear y casi cualquier cosa en derecho de las audiencias, el 54 en materia de sanciones, que no tiene correspondiente en la ley, entonces sí te podría yo decir que la intención es censurar”, enfatiza.

La presidenta de Observatel resalta que los lineamientos le dan más dientes a la autoridad en un tema que es tan delicado, en el que debe haber un equilibrio entre la libertad de expresión y los derechos de las audiencias.

“Ambos caben en la misma caja, el problema es qué espacio le das a uno y qué espacio le das al otro. Y aquí quien está definiendo eso en todo momento es la comisión, y quien va a definir caso a caso es la comisión. Y para acabarla de fregar y cerrar el círculo, en el artículo 53 la comisión se auto da una facultad de monitorear los contenidos y de llevar a cabo cualquier otra medida para hacer o verificar que se cumplan los derechos de las audiencias.

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“Esto así de abierto no está en la ley tampoco. Habla la ley de una facultad general de supervisión, pero nunca de un monitoreo de medios ni mucho menos. Les dan armas y herramientas para hacer cosas que, en mi opinión, primero, no son necesarias, y segundo, son peligrosas”.

La especialista en medios de comunicación alerta que esta facultad establecida en el artículo 53 es “demasiado amplia” porque a la letra dice que la comisión supervisará que las personas defensoras, las concesionarias de abierta y de paga, así como las programadoras, den cumplimiento a los derechos de las audiencias y a las disposiciones previstas en los lineamientos y en la ley.

Y para tal efecto podría realizar monitoreos, requerimientos o cualquier otra actuación que sea necesaria.

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“¿Qué es eso? Las autoridades tienen que tener un límite y para eso están las leyes. Entonces, no puede ser que la ley no diga esto, pero la comisión diga ‘yo puedo hacer lo que yo quiera para verificar esto’. Así no funciona”.

Mensaje a TV Azteca...

Sobre la posibilidad de que estos nuevos lineamientos lleven dedicatoria a TV Azteca, Irene Levy subraya:

“A mí lo que me parece es que sí olvidaron a dos entes muy importantes, a los medios públicos y a los medios sociales. Y te voy a decir por qué. Porque todo esto que está establecido aquí no parece estar dirigido a medios públicos. Pareciera que no hay derechos de las audiencias específicos en materia de medios públicos. A ver, ¿por qué no incluyen? ¿Por qué no viene aquí el derecho de las audiencias a recibir información imparcial y no sesgada desde los medios públicos?”.

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Recalca que hay muchos medios sociales muy chiquitos que no tienen los recursos económicos para implementar la figura de defensor de las audiencias.

“No hay forma de que ellos estén haciendo esto, y se les olvidaron. Entonces, si tú me preguntas ¿tiene dedicatoria? Sí, a los medios comerciales. ¿A poco le van a aplicar las multas de 1% de ingresos a los medios sociales y públicos?, cuestiona.

“Es decir, pareciera que no están pensando en ellos. O sea, no va dedicado ni a los públicos ni a los sociales. Están dedicados a los medios comerciales, y, sin embargo, los públicos y los sociales también existen”, señala.

Irene Levy confía en que la consulta que está en marcha servirá para corregir lo que se tenga que corregir, a fin de contar con lineamientos que permitan la convivencia de la libertad de expresión y los derechos de las audiencias.

“Yo sí tengo esperanzas de que va a haber modificaciones, sí las tengo. A nivel tal de que quede esto como debería de quedar, que se llama una ‘autorregulación regulada’, Es decir, que sea la autorregulación acompañada del gobierno. Checar que efectivamente todo esté funcionando bien”, concluye la especialista.

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