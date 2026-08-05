Llegó el momento de la verdad para la Selección Mexicana Sub-20, que enfrentará a su similar de Panamá en el estadio Cuauhtémoc, con una única meta en mente: clasificar a la Copa del Mundo 2027 de la categoría que se jugará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

El Tricolor juvenil llegó al Premundial de la Concacaf con tres grandes objetivos: clasificar al Mundial, a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y ser campeón en el estadio Banorte. La primera de dos finales, se juega esta noche en Puebla.

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Luis Antonio Carmona, defensa central nacional, habló en exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes y compartió la mentalidad con la que enfrenta este compromiso contra el cuadro canalero, que clasificó como uno de los mejores terceros lugares.

“No pensamos en la final ni en quedar campeones aún, vamos partido a partido, pero sabemos que tenemos una primera final contra Panamá esta tarde”, aseguró Carmona.

El joven zaguero tricolor no muestra señales de nerviosismo de cara al partido más importante de su carrera hasta ahora con la camiseta de la Selección Mexicana.

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Por el contrario, demuestra que está listo para cumplir las metas trazados al inicio de la concentración.

“Tenemos los objetivos claros desde que empezó el torneo, que son pelear el título y ser campeones, pero vamos paso a paso. Es un paso importante conseguir un boleto al Mundial y primero Dios jugarlo”, agregó el futbolista de Bravos de Juárez.

Después de vencer a Antigua y Barbuda, a Costa Rica y a Guatemala en la fase de grupos del torneo, el combinado verde tiene la confianza de que “hemos trabajado bien para afrontar cada reto y estamos listos”. Esta joven generación de mexicanos quiere jugar en el Coloso de Santa Úrsula y escribir su propia historia rumbo a la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos.

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México venció sin mayor complicación a Antigua y Barbuda en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf / FOTO: Imago7

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