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La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) advirtió sobre una nueva modalidad de fraude donde los delincuentes se hacen pasar por autoridades, administradores de condominios o incluso los propietarios para mandar falsas multas o supuestos adeudos relacionados con el arrendamiento de inmuebles, para obtener dinero o información de sus víctimas.
La SSC comunicó que los defraudadores se hacen pasar por autoridades, administradores de condominios, representantes de despachos jurídicos o por los propietarios de un inmueble.
Estas personas se ponen en contacto a través de correos electrónicos, mensajes de texto, aplicaciones de mensajería o llamadas telefónicas.
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Además, utilizan documentos con apariencia oficial para solicitar pagos urgentes o dirigen a sitios web fraudulentos para conseguir información confidencial de las posibles víctimas.
La SSC también reveló que en algunos casos se puede llegar a usar datos personales de quienes se busca engañar, obtenidos de fuentes públicas o mediante filtraciones de información.
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Asimismo, los criminales presionan para que el pago se realice de inmediato, argumentando que se realizarán recargos, procedimientos legales, embargos o incluso la cancelación del contrato de arrendamiento.
Por lo anterior, la SSC recomendó:
- Verifica con la autoridad o administración correspondiente la autenticidad de cualquier multa o adeudo.
- No realices pagos sin confirmar previamente la información.
- Desconfía de mensajes que exijan depósitos inmediatos o amenacen con sanciones.
- Evita ingresar a enlaces enviados por remitentes desconocidos.
- Reporta cualquier intento de fraude a las autoridades competentes.
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mahc/LL
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