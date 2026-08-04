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Un trabajador identificado como Fernando, falleció luego de quedar atorado al interior de una coladera en el área de carnes del Mercado de La Merced, en la alcaldía Venustiano Carranza.
De acuerdo con los primeros reportes, el hombre ingresó alrededor de las 19:00 horas del lunes para realizar labores de limpieza en el sistema de drenaje; sin embargo, ya no logró salir.
La emergencia movilizó a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes acudieron al cruce de Carretones y San Ciprián, en la Nave Menor del mercado, para realizar las maniobras de rescate. Al localizar al trabajador, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.
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Las autoridades realizaron el acordonamiento de la zona, mientras personal ministerial inició las diligencias correspondientes para determinar las causas del fallecimiento y ordenar el levantamiento del cuerpo.
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vr/cr
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