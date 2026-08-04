La Alcaldía Cuauhtémoc invitó a los vecinos de la zona a asistir a la jornada de salud en la explanada de la demarcación, la cual estará disponible hasta el siete de agosto.

En una tarjeta informativa, refirió que como parte de las actividades se emitirán certificados médicos escolares gratuitos, con el objetivo de apoyar la economía y facilitar los preparativos para el regreso a clases.

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Agregó que también se ofrecerán diversos servicios de salud para la población sin costo y con mayor facilidad.

Por lo tanto, hizo un llamado a la población vecinos para aprovechar esta jornada antes de que concluya la jornada.

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