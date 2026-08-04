Tras permanecer casi cuatro meses hospitalizada, la actriz de "El club de las madres rebeldes", Christina Applegate, fue dada de alta y ya se encuentra en casa.

La intérprete, quien ha enfrentado diversas complicaciones de salud a lo largo de los años, estuvo internada en Los Ángeles desde finales de marzo. De acuerdo con fuentes consultadas por TMZ, actualmente se encuentra en buen estado y recuperándose junto a su familia.

Hasta el momento se desconocen las causas que llevaron a Applegate a ser hospitalizada.

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La última publicación de la actriz en su cuenta de Instagram fue un video en el que celebra que su libro "You with the sad eyes" se convirtió en un best seller. En la obra, Applegate habla abiertamente sobre las enfermedades y desafíos de salud que ha enfrentado, entre otros temas de su vida personal.

“Estoy muy agradecida a todos los que han leído y apoyado", escribió junto al anuncio.

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Semanas antes, cuando se dio a conocer por primera vez su hospitalización, la actriz compartió un mensaje sobre su estado de ánimo y aseguró que se encontraba enfocada en su recuperación.

“Soy una chica fuerte y cada día me siento más fuerte y mejor. Me estoy tomando un tiempo para concentrarme en mi salud, pero pronto volveré con más cosas que contar”, expresó.

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Los padecimientos de Christina Applegate

En 2021, la estrella de Hollywood reveló que fue diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune que afecta el sistema nervioso central y puede provocar discapacidad. Hasta ahora no existe una cura para esta condición.

En febrero de este año, Applegate contó que los síntomas habían aumentado y que pasaba más tiempo en cama debido a los fuertes dolores que experimentaba. Incluso relató que tenía dificultades para realizar actividades cotidianas.

“Me quedé en la cama gritando, con dolores intensos, molestias y opresión”, recordó durante su podcast Messy al hablar sobre uno de esos episodios.

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La actriz también explicó que en ocasiones siente como si tuviera “cuchillos en el estómago” y que hay momentos en los que incluso le cuesta sostener objetos como su teléfono o el control remoto.

Además, ha señalado que su condición neurológica le ha provocado múltiples lesiones cerebrales.

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Antes de enfrentar la esclerosis múltiple, Applegate atravesó otro problema de salud: en 2008 fue diagnosticada con cáncer de mama a los 36 años. Tras descubrir que era portadora de una mutación genética BRCA1, asociada con un mayor riesgo de desarrollar este tipo de cáncer, decidió someterse a una doble mastectomía.

Tiempo después fue declarada libre de la enfermedad. Sin embargo, la actriz reconoció que la experiencia no fue tan sencilla como llegó a mostrar públicamente.

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La misma sinceridad la ha mantenido al hablar de la esclerosis múltiple, una enfermedad que ha descrito como difícil de sobrellevar.

“No es como si pudieras deshacerte del cáncer, someterte a una reconstrucción mamaria y seguir adelante, que es sin duda como les describí mi experiencia a Oprah, Robin y otras personas”, escribió en su libro.