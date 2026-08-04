Yahir y Nadia. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

2003: Debut discográfico con un éxito nacional: Un año después lanzó su álbum debut, "Yahir", impulsado por el sencillo "Alucinado", versión en español del éxito de Tiziano Ferro. El tema dominó la radio y el disco obtuvo certificación de triple platino.

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Yahir en 2003. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

2003: Da el salto como protagonista de telenovelas: Ese mismo año inició su carrera como actor al protagonizar "Enamórate", donde además interpretó los temas principales de la producción junto con Martha Higareda.

Así se veía Yahir en mayo de 2003 Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Enero de 2003: Sesión fotográfica con los protagonistas de la telenovela de TV Azteca ''Enamórate", protagonizada por Yahir y Martha Higareda. Archivo EL UNIVERSAL.

2004-2006: Consolida su carrera musical: En los años siguientes lanzó discos como "Otra historia de amor" y "No te apartes de mí", este último como homenaje al cantante brasileño Roberto Carlos.

Así se veía Yahir en febrero de 2007. Archivo EL UNIVERSAL.

2017: Cambia TV Azteca por Televisa: Tras varios años ligado a TV Azteca, sorprendió al incorporarse a Televisa, donde formó parte del elenco de la telenovela "Mi marido tiene familia", marcando una nueva etapa en su trayectoria.

El cantante y actor Yahir formó parte de la exitosa telenovela Mi marido tiene familia en el año 2017, interpretando al divertido personaje de Xavi Galán, una exestrella de rock pop de los años 90. Archivo EL UNIVERSAL.

2019-2020: Conquista el teatro musical: Yahir mostró otra faceta artística al protagonizar exitosos montajes como "Jesucristo Superestrella", en el papel de Pedro, y "Hoy no me puedo levantar", donde interpretó a Mario.

No he dejado de ser alumno: YAHIR

2022: Regresa a "La Academia", ahora como conductor: Dos décadas después de haberse dado a conocer en el reality, volvió a "La Academia", pero esta vez como conductor principal de la edición por el 20 aniversario del programa.

Cuando Yahir regresó a "La Academia" pero como conductor. Foto: TV Azteca

2024-2025: Se suma a "Juego de Voces": El cantante integró el equipo de "Los Consagrados" en "Juego de Voces", programa de TelevisaUnivision en el que compartió escenario con figuras consolidadas frente a una nueva generación de artistas.

Yahir compartió escenario con otro exacadémico: Víctor García EN "Juego de voces". Foto: Televisa

2026: Entra a "La casa de los famosos México": En julio de 2026 fue anunciado como el séptimo habitante de "La casa de los famosos México". A 24 años de su debut en "La Academia", el sonorense vuelve a ser protagonista de un reality, donde ha ganado adeptos; una de sus facetas más virales en redes es la fitness, cuando muestra su ejercitado abdomen, por lo que sus fans aman los momentos de Yahir sin playera.

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Porque usted lo pidió, y porque usted lo quiere ver ..Yahir desayunado...sin camisa#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/ChkNV23EGJ — Mr Sour Candy 🍬 (@MrDiegoPerez11) July 29, 2026

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