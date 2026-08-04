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- 2003: Debut discográfico con un éxito nacional: Un año después lanzó su álbum debut, "Yahir", impulsado por el sencillo "Alucinado", versión en español del éxito de Tiziano Ferro. El tema dominó la radio y el disco obtuvo certificación de triple platino.
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- 2003: Da el salto como protagonista de telenovelas: Ese mismo año inició su carrera como actor al protagonizar "Enamórate", donde además interpretó los temas principales de la producción junto con Martha Higareda.
- 2004-2006: Consolida su carrera musical: En los años siguientes lanzó discos como "Otra historia de amor" y "No te apartes de mí", este último como homenaje al cantante brasileño Roberto Carlos.
- 2017: Cambia TV Azteca por Televisa: Tras varios años ligado a TV Azteca, sorprendió al incorporarse a Televisa, donde formó parte del elenco de la telenovela "Mi marido tiene familia", marcando una nueva etapa en su trayectoria.
- 2019-2020: Conquista el teatro musical: Yahir mostró otra faceta artística al protagonizar exitosos montajes como "Jesucristo Superestrella", en el papel de Pedro, y "Hoy no me puedo levantar", donde interpretó a Mario.
- 2022: Regresa a "La Academia", ahora como conductor: Dos décadas después de haberse dado a conocer en el reality, volvió a "La Academia", pero esta vez como conductor principal de la edición por el 20 aniversario del programa.
- 2024-2025: Se suma a "Juego de Voces": El cantante integró el equipo de "Los Consagrados" en "Juego de Voces", programa de TelevisaUnivision en el que compartió escenario con figuras consolidadas frente a una nueva generación de artistas.
- 2026: Entra a "La casa de los famosos México": En julio de 2026 fue anunciado como el séptimo habitante de "La casa de los famosos México". A 24 años de su debut en "La Academia", el sonorense vuelve a ser protagonista de un reality, donde ha ganado adeptos; una de sus facetas más virales en redes es la fitness, cuando muestra su ejercitado abdomen, por lo que sus fans aman los momentos de Yahir sin playera.
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