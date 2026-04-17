Christina Applegate se encuentra hospitalizada en Los Ángeles, de acuerdo con información difundida por TMZ. Fuentes cercanas citadas por el medio señalan que su ingreso habría ocurrido a finales de marzo, aunque hasta ahora no se ha dado a conocer la causa específica, pero se sabe que desde 2021 la actriz lucha contra la esclerosis múltiple.

La noticia surge días después de que Jamie-Lynn Sigler, su compañera en el podcast MeSsy, anunciara el pasado 31 de marzo que el programa haría una pausa temporal mientras ambas realizan giras para presentar sus respectivos libros. Sigler también vive con esclerosis múltiple desde hace más de dos décadas.

Consultado por TMZ, el representante de Applegate evitó confirmar o desmentir la hospitalización, así como ofrecer detalles sobre su estado de salud, se limitó a señalar que la actriz ha hablado públicamente en diversas ocasiones sobre su historial médico y los retos que enfrenta.

En sus memorias recientes, "You With the Sad Eyes", publicadas el mes pasado, Applegate describe el impacto cotidiano de su condición, incluyendo la dificultad para realizar tareas básicas como mover el brazo al despertar. También menciona que la enfermedad la vuelve más vulnerable a infecciones, lo que en ocasiones la ha llevado a requerir atención de urgencia.

Lee también: Christina Applegate cuenta que la anorexia que padecía se recrudeció con su participación en "Married... with childrens"

¿Quién es Christina Applegate?

Christina Applegate es una actriz estadounidense reconocida por su trabajo en televisión y cine, con títulos como "Married... with Children" y "Dead to Me", serie por la que recibió elogios de la crítica.

A lo largo de los años ha enfrentado diversos problemas de salud: en 2008 fue diagnosticada con cáncer de mama, lo que la llevó a someterse a una doble mastectomía, y en 2021 reveló que padece esclerosis múltiple.

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica y autoinmune del sistema nervioso central (cerebro y médula espinal). El sistema inmunológico ataca por error la mielina, la capa protectora de los nervios, interrumpiendo la comunicación entre el cerebro y el cuerpo.

Dicha enfermedad ha impactado de forma significativa su movilidad y calidad de vida.

Christina, madre de Sadie, una adolescente de 15 años, ha hablado con franqueza sobre el impacto físico y emocional de vivir con esclerosis múltiple. En su podcast, contó que desde que fue diagnosticada ha tenido que ser hospitalizada en numerosas ocasiones. Según relató, en los últimos tres años ha ingresado más de 30 veces debido a episodios de vómitos, diarrea y dolores intensos.

Lee también: La actriz Christina Applegate atraviesa un momento complicado debido a la esclerosis y se mantiene en cama

La actriz explicó que se ha sometido a una amplia cantidad de estudios médicos, incluidas múltiples tomografías que han implicado una considerable exposición a radiación. Incluso en 2025 tuvo que ser hospitalizada por una infección renal que le provocó un dolor extremo.

En ese espacio, también dejó claro su deseo de encontrar respuestas, aseguró que está dispuesta a someterse a cualquier prueba necesaria, incluso aquellas que no se han contemplado, con tal de entender mejor su estado de salud.

rad