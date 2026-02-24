La rutina de Christina Applegate cambió desde que fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2021. La actriz reveló que actualmente permanece en cama debido a los fuertes dolores que le provoca la enfermedad.

En entrevista con People, explicó que, pese a los síntomas constantes, hace el esfuerzo de llevar a su hija a la escuela para poder compartir ese momento con ella. “Quiero llevármela; es lo que más me gusta hacer. Es el único momento que tenemos juntas”, confesó.

Applegate detalló que su prioridad es asegurarse de que su hija llegue sana y salva y, después, regresar a casa para volver a descansar.

La esclerosis múltiple es una enfermedad en la que el sistema inmunológico ataca el cerebro y la médula espinal, lo que puede provocar rigidez muscular, dificultades para caminar o hablar, problemas de visión y espasmos involuntarios.

Applegate sufrió depresión

La actriz también ha hablado de los episodios de depresión que enfrentó tras su diagnóstico. Ha reconocido que hubo momentos en los que se sintió molesta y abrumada por la enfermedad:

“Es como una verdadera depresión, que me asusta un poco porque se siente muy fatalista, como si fuera el ‘fin’”, expresó. Incluso confesó a la BBC en junio de 2024 que atravesó una “oscuridad” que no experimentaba desde hacía al menos 20 años.

La protagonista de "Dead to Me" ha sido aplaudida por hablar abiertamente sobre su condición. En agosto pasado, en su podcast Messy, reveló que fue hospitalizada por una infección renal y que el dolor era tan intenso que llegó a gritar.

Applegate ganó un premio Emmy por interpretar a Amy, la hermana de Rachel, en" Friends", y también fue nominada por su actuación en "Dead to Me".

