Más Información

Adriana Malvido obtiene el Premio la Reina Roja de Palenque 2026

Adriana Malvido obtiene el Premio la Reina Roja de Palenque 2026

"El lago de los cisnes" y "Balanchine" regresan en la temporada 2026 de la Compañía Nacional de Danza

"El lago de los cisnes" y "Balanchine" regresan en la temporada 2026 de la Compañía Nacional de Danza

El INAH responde sobre parque Balaam Tum: “No se ha lesionado patrimonio mexicano”

El INAH responde sobre parque Balaam Tum: “No se ha lesionado patrimonio mexicano”

Emmanuel Macron anuncia la renuncia de la presidenta del Louvre tras el robo millonario de joyas

Emmanuel Macron anuncia la renuncia de la presidenta del Louvre tras el robo millonario de joyas

Uno entre millones: Jiménez en el MUAC

Uno entre millones: Jiménez en el MUAC

La bailaora María Juncal presentará en México el Flamenco Tour 2026

La bailaora María Juncal presentará en México el Flamenco Tour 2026

La rutina de cambió desde que fue diagnosticada con en 2021. La actriz reveló que actualmente permanece en cama debido a los fuertes dolores que le provoca la enfermedad.

En entrevista con People, explicó que, pese a los síntomas constantes, hace el esfuerzo de llevar a su hija a la escuela para poder compartir ese momento con ella. “Quiero llevármela; es lo que más me gusta hacer. Es el único momento que tenemos juntas”, confesó.

Applegate detalló que su prioridad es asegurarse de que su hija llegue sana y salva y, después, regresar a casa para volver a descansar.

Lee también:

La esclerosis múltiple es una enfermedad en la que el sistema inmunológico ataca el cerebro y la médula espinal, lo que puede provocar rigidez muscular, dificultades para caminar o hablar, problemas de visión y espasmos involuntarios.

Applegate sufrió depresión

La actriz también ha hablado de los episodios de depresión que enfrentó tras su diagnóstico. Ha reconocido que hubo momentos en los que se sintió molesta y abrumada por la enfermedad:

“Es como una verdadera depresión, que me asusta un poco porque se siente muy fatalista, como si fuera el ‘fin’”, expresó. Incluso confesó a la BBC en junio de 2024 que atravesó una “oscuridad” que no experimentaba desde hacía al menos 20 años.

Lee también:

La protagonista de "Dead to Me" ha sido aplaudida por hablar abiertamente sobre su condición. En agosto pasado, en su podcast Messy, reveló que fue hospitalizada por una infección renal y que el dolor era tan intenso que llegó a gritar.

Applegate ganó un premio Emmy por interpretar a Amy, la hermana de Rachel, en" Friends", y también fue nominada por su actuación en "Dead to Me".

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Toñita se despide de Héctor Zamorano con mensaje que desata polémica “El que tiene que tomar sus maletas hoy eres tú”. Foto: Tomada Instagram @tonitamusic1

Toñita se despide de Héctor Zamorano con mensaje que desata polémica: “El que tiene que tomar sus maletas hoy eres tú”

¿Reina Letizia Ortiz y rey Felipe VI se separaron? Revelan que el monarca tiene una relación con Juliana Awada. Foto: AP

¿Reina Letizia y rey Felipe VI se separaron? Revelan que el monarca tendría una relación con Juliana Awada

¿Investigan a Peso Pluma y Kenia Os por presuntos vínculos con El Mencho? Revelan lo que realmente ocurre. Foto: EFE/DEA / Tomada de TikTok @KeniaOs

¿Investigan a Peso Pluma y Kenia Os por presuntos vínculos con El Mencho? Revelan lo que realmente ocurre

Explota polémica entre Cazzu y Rauw Alejandro por canción en la que menciona a Nodal. Foto: AFP/EFE

Explota polémica entre Cazzu y Rauw Alejandro por canción en la que menciona a Nodal

Kim Kardashian. Foto: AFP

Kim Kardashian luce silueta ‘imposible’ en lencería negra y deslumbra a seguidores

[Publicidad]