Más Información

"El lago de los cisnes" y "Balanchine" regresan en la temporada 2026 de la Compañía Nacional de Danza

"El lago de los cisnes" y "Balanchine" regresan en la temporada 2026 de la Compañía Nacional de Danza

El INAH responde sobre parque Balaam Tum: “No se ha lesionado patrimonio mexicano”

El INAH responde sobre parque Balaam Tum: “No se ha lesionado patrimonio mexicano”

Emmanuel Macron anuncia la renuncia de la presidenta del Louvre tras el robo millonario de joyas

Emmanuel Macron anuncia la renuncia de la presidenta del Louvre tras el robo millonario de joyas

Uno entre millones: Jiménez en el MUAC

Uno entre millones: Jiménez en el MUAC

La bailaora María Juncal presentará en México el Flamenco Tour 2026

La bailaora María Juncal presentará en México el Flamenco Tour 2026

Parques del Tren Maya: Crímenes de lesa arqueología

Parques del Tren Maya: Crímenes de lesa arqueología

El actor y comediante, Martin Short atraviesa un momento sumamente difícil luego de que se confirmara la muerte de Katherine Elizabeth Short, su hija.

La noticia fue dada a conocer por el portal TMZ y, horas más tarde, confirmada por la familia a través de un comunicado en el que pidieron privacidad.

“Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine. La familia Short está devastada por esta pérdida. Katherine era muy querida y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo”, señaló el portavoz.

Lee también

De acuerdo con fuentes policiales citadas por el medio estadounidense, Katherine fue encontrada sin vida la tarde de este lunes en su casa de Hollywood Hills, luego de que los servicios de emergencia recibieran un reporte.

Según las mismas fuentes, la mujer de 42 años se habría quitado la vida, pues indican como causa de muerte una herida de bala presuntamente autoinflingida.

Katherine era fruto del matrimonio entre Short y Nancy Dolman, quien falleció en 2010 a causa de cáncer de ovario, tras tres décadas de matrimonio con el actor. Trabajaba en la organización sin fines de lucro Bring Change To Mind, dedicada a combatir el estigma en torno a la salud mental.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Investigan a Peso Pluma y Kenia Os por presuntos vínculos con El Mencho? Revelan lo que realmente ocurre. Foto: EFE/DEA / Tomada de TikTok @KeniaOs

¿Investigan a Peso Pluma y Kenia Os por presuntos vínculos con El Mencho? Revelan lo que realmente ocurre

Explota polémica entre Cazzu y Rauw Alejandro por canción en la que menciona a Nodal. Foto: AFP/EFE

Explota polémica entre Cazzu y Rauw Alejandro por canción en la que menciona a Nodal

Selena Gomez vacaciona en México y se deja ver con monokini strapless. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Selena Gomez vacaciona en México y se deja ver con monokini strapless

Nodal responde a críticas por “enamorarse a los 15 días” luego casarse: “Les subo tutorial para organizar su mayo”, dice. (Photo by VALERIE MACON / AFP)

Nodal responde a críticas por “enamorarse a los 15 días” y luego casarse: “Les subo tutorial para organizar su mayo”, dice

Kim Kardashian. Foto: AFP

Kim Kardashian luce silueta ‘imposible’ en lencería negra y deslumbra a seguidores

[Publicidad]