El actor y comediante, Martin Short atraviesa un momento sumamente difícil luego de que se confirmara la muerte de Katherine Elizabeth Short, su hija.

La noticia fue dada a conocer por el portal TMZ y, horas más tarde, confirmada por la familia a través de un comunicado en el que pidieron privacidad.

“Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine. La familia Short está devastada por esta pérdida. Katherine era muy querida y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo”, señaló el portavoz.

Lee también Muere Héctor Zamorano, concursante de la primera generación de "La Academia"

De acuerdo con fuentes policiales citadas por el medio estadounidense, Katherine fue encontrada sin vida la tarde de este lunes en su casa de Hollywood Hills, luego de que los servicios de emergencia recibieran un reporte.

Según las mismas fuentes, la mujer de 42 años se habría quitado la vida, pues indican como causa de muerte una herida de bala presuntamente autoinflingida.

Katherine era fruto del matrimonio entre Short y Nancy Dolman, quien falleció en 2010 a causa de cáncer de ovario, tras tres décadas de matrimonio con el actor. Trabajaba en la organización sin fines de lucro Bring Change To Mind, dedicada a combatir el estigma en torno a la salud mental.

Lee también Muere Robert Carradine, el actor de "Lizzie McGuire" se quita la vida a los 71 años