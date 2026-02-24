Héctor Zamorano, uno de los participantes de la primera generación de "La Academia" murió a los 47 años. La noticia fue dada a conocer por TV Azteca, a través de sus diferentes redes sociales, donde expresó su sentido pésame por la pérdida del cantante.

Héctor fue el primero de 14 participantes de ser eliminado del concurso de canto; durante su estancia en el reality, el joven que, en esa época tenía 23 años, interpretó el tema "A todo pulmón".

Sin embargo, su objetivo de convertirse en un cantante profesional no se detuvo ahí, al año siguiente, en 2003, lanzó su álbum debut "Mi sabor", del cual se desprende su canción más conocida "Batido de coco".